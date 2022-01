Foto: así respondió Paulina Vega a quienes critican su aspecto físico

Paulina Vega es una de las mujeres más hermosas del país; por algo, fue elegida como Miss Universo 2014, en el certamen de belleza más importante del mundo. Además de modelo, también se ha desempeñado como presentadora.

En su cuenta de Instagram tiene 5,8 millones de seguidores y allí publica fotografías mostrando sus envidiables curvas en diminutos y sexis vestidos de baño. Por supuesto, diariamente recibe miles de mensajes de sus fanáticos quienes elogian su cuerpo. “Perfecta”, “es la perfección hecha mujer”, “la mujer más linda y encantadora de todos los tiempos”, “la más hermosa”, “te pasas de hermosa”. Gracias a su innegable belleza, Paulina ha sido la imagen de importantes marcas a nivel mundial.

Sin embargo, la exreina de belleza ha recibido también, algunas críticas de sus haters quienes han opinado sobre su físico, afirmando que está demasiado delgada. Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le preguntó cómo recibe esos malos comentarios. “¿Cómo manejas las críticas por ser delgada?”, a lo que ella respondió: “las críticas vienen no importa el cuerpo que tenga. Lo que me importa al final es si estoy saludable o no”.

De igual manera, le preguntaron si sigue alguna dieta. “Nunca he podido. Ni siquiera durante la competencia de Miss Universo. Como lo que me provoque, solo intento que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementando algunos tips”.

La publicación fue compartida por varias cuentas que siguen la vida de los famosos y allí, los internautas la defendieron. “Ya quisieran tener ese cuerpazo”, “ella es perfecta, es la más hermosa de todas”, “Paulina tiene un cuerpo divino”, “si critican el cuerpo de esta reina del Olimpo, qué se puede esperar de nosotras”, “por ese cuerpazo fue que ganó Miss Universo”.