Fotos: ¡Qué cuerpazo! Así luce Daniella Álvarez en sus vacaciones de fin de año

A juzgar por las publicaciones de la exreina Daniella Álvarez, parece ser que ha disfrutado mucho estas vacaciones de fin de año. En su cuenta de Instagram, donde suma 4 millones de seguidores, ha compartido imágenes de algunos de los momentos más especiales de estas festividades.

A principios de diciembre, estuvo con su novio Daniel Arenas en Cabo San Lucas, México, y allí, se dejaron ver muy enamorados, disfrutando del paisaje. Luego, estuvieron en Estados Unidos, y de ese paseo también quedaron registros en sus redes sociales. “En cualquier lugar del mundo pero JUNTOS. Gracias a Dios por permitirnos tener salud y la posibilidad de regalarnos este viaje en nuestra primera Navidad! Que papá Dios y la Virgen permitan que sea la primera de muchas”, escribió la presentadora junto a un reel de fotos donde aparecen los dos.

Recientemente, Daniella compartió unas imágenes de su viaje a Cartagena, junto al actor y sus hermanos. Con más de 219 mil likes, la también modelo descrestó a sus seguidores con su envidiable figura y, porque además, muestra con naturalidad la cicatriz que le quedó en su abdomen, producto de las intervenciones a las que tuvo que someterse el año pasado.

“Demasiado hermosa”, “¿por qué eres tan bella?”, “estás muy hermosa”, “qué cuerpazo”, “qué sexi te ves”, “eres hermosa, Daniella”, “cada vez eres más bella”, “Eres toda una sirena, un ejemplo de vida, un mujerón”, comentaron algunos de sus fanáticos en la publicación.

Hace unos días, Daniella publicó otra imagen donde también se le puede apreciar su cicatriz y junto a ella, escribió un profundo mensaje de aceptación y amor. “Me cuidé, me amé y evidencié que ese inicio, esa nueva oportunidad que tenía, no la iba a desaprovechar. Por eso desde un principio, desde mis cuidados posquirúrgicos fui muy juiciosa, seguí los tratamientos que me dio mi doctor al pie de la letra, cada medicina la tomé a tiempo y durante los días que me dijeron. Esos primeros cuidados me enseñaron todo ese amor que ahora me tengo”.

