Foto: ¿Demi Lovato está obsesionada y ha estado coqueteando con la ex de Maluma?

Los 112 millones de seguidores de Demetria Devonne Lovato, conocida en el mundo artístico como Demi Lovato, fueron testigos de la profunda admiración que siente la artista por la modelo y DJ Natalia Barulich, quien fue pareja del cantante Maluma durante dos años.

Demi, quien prefiere no definir su sexualidad y se declara no binaria, quedó impactada con una de las fotografías de Barulich, que disfrutaba de unas vacaciones en Francia. En la imagen, la modelo y D.J. que nació en Los Ángeles, pero que tiene raíces en Croacia y Cuba, y tiene más de 3.8 millones de seguidores en Instagram, luce una falda muy corta, una boina y posa de espaldas. La foto fue tomada en el museo del Louvre. De inmediato, Demi comentó “oh Dios mío”, pero no bastándole con eso, subió la imagen a sus stories, etiquetó a Natalia y escribió: @Natalia estoy obsesionada contigo”. Barulich respondió con total simpatía con una frase muy diciente, “Te adoro”.

La nueva ´fan´

Demi, la exestrella de Disney nacida en Nuevo México, que está a punto de cumplir 29 años, protagonizó en el pasado un beso, que fue muy comentado, con la influencer Tana Mongeau, durante la presentación del programa culinario de Paris Hilton. En 2017 fue vista caminando por Disney, de la mano de la D J Lauren Abedini.

Natalia, que conoció a Maluma durante la filmación del video del tema Felices los cuatro, tuvo una relación con el artista hasta noviembre de 2019. Se dijo luego que ella salió con el futbolista con Neymar, y se rumoró que el paisa frecuentó a la modelo Winnie Harlow. Dos años después, en una entrevista con Danny Morel, dijo que había vivido un romance desigual. " Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara”.

Descubre aquí todas las noticias del entretenimiento nacional e internacional.