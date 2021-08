Foto: ¡Impresionante! Los pies de Laura Tobón después de grabar La Voz Kids

A causa de su embarazo, la presentadora Laura Tobón ha tenido que enfrentar algunos inconvenientes en medio de las grabaciones diarias de La Voz Kids. En algunas ocasiones, y según contó en sus redes sociales, ha presentado náuseas y vómito mientras graban el programa.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre otras, conseguir ropa de maternidad acorde al estilo del reality también fue un ‘problema’ recién se enteró de su embarazo. Sin embargo, eso no es lo único. Hace poco mostró en su cuenta de Instagram los cambios que ha tenido su cuerpo, entre ellos, contó que le ha tocado someterse a masajes linfáticos prenatales para evitar la retención de líquidos.

“Me he hecho ya varios masajes porque, ¿se acuerdan de las empanaditas de pies que les he mostrado últimamente? Pues tengo que estar juiciosa drenando para no tener una acumulación de líquidos en mi cuerpo, que me ha pasado un montón”.

Puedes leer: VIDEO: Laura Tobón y el ‘problema’ que ha tenido en La Voz Kids por su embarazo

Como prueba de lo largos que pueden ser los días de grabación de los capítulos de La Voz Kids, sumado a lo que hace generalmente en su rutina diaria, la presentadora publicó una imagen de sus pies y sorprendió a sus seguidores por el nivel de hinchazón.

“Es impresionante la retención de líquido en embarazo pero para eso: tomar agua, subir los pies en la noche y masajes linfáticos prenatales me han ayudado mucho”.

Puedes leer: La Voz Kids: ¿cómo les va a Laura Acuña y Laura Tobón trabajando juntas?