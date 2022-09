Foto: Mario Cimarro celebró el primer mes de su hija compartiendo su nombre

Mario Cimarro , el actor cubano, recordado en Colombia por su personaje de Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, se convirtió por primera vez en padre a los 51 años. El pasado 31 de agosto el actor y su prometida Bronislava Gregušová le dieron la bienvenida a una niña, a quien aún no han presentado en redes sociales.

Hoy, celebrando el primer mes de su pequeña, el actor recordado por otras participaciones en novelas como Gata salvaje y El cuerpo del deseo; reveló la historia detrás del nombre de su primogénita.

Mario Cimarro celebró el primer mes de su hija Briana

El actor publicó dos fotos con su pareja sosteniendo a la bebita y junto a ellas escribió “En tu primer mes hablaremos de tu nombre…Briana…tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía”, dijo al revelar algunos detalles de la personalidad de la pequeña, de un mes de nacida.

“Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños”, continuó y finalizó con una “advertencia” a su hija que derritió a cientos de fanáticos.

“Por cierto, no me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente”, dijo para revelar que a su edad también tiene una tierna manera de hablarle a su bebé.

¿Quién es la verdadera esposa de Mario Cimarro?

En noviembre del 2019, Mario Cimarro pidió la mano a su novia la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, quien es 21 años menor que él. Por el momento, los padres primerizos no han definido fecha de su boda, pues se concentran en la llegada de su bebé Briana.