Foto: ¡Muy enamorado! Alberto Linero presenta a su novia en redes sociales

En el 2018, el padre Linero como aún le dicen muchos, sorprendió confirmando que dejaría los hábitos, luego de servir durante más de 20 años a la comunidad. “He vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido un tipo feliz, que tiene mucho que agradecerle a la congregación de los padres eudistas. He sido pleno, pero hoy he entendido que quiero vivir otras cosas en mi vida personal”, dijo en ese entonces para la cadena Blu Radio.

Linero confesó que deseaba enamorarse, pues en los últimos años vivió experiencias de soledad que lo golpearon bastante. Tiempo después de dar a conocer la noticia, confirmó que estaba enamorado y se encontraba saliendo con una mujer, a quien conoció hace varios años.

“Las relaciones no se hacen porque nos necesitamos. Las relaciones se hacen porque nos da la gana estar juntos. Es la primera vez que estoy enamorado. Es la primera vez que tengo a una mujer que me acompaña, con la que sueño, en la que pienso”, expresó para La Red.

La Red: ¡Le robaron el corazón! Alberto linero revela estar enamorado - Caracol TV

Hasta el momento, Alberto Linero no ha dado muchos detalles sobre la mujer, incluso, no ha revelado su nombre, pero hace pocas horas compartió por primera vez una foto de ella, quien aparece de espaldas frente al mar. La imagen de la mujer en cuestión la acompañó con el siguiente mensaje: “Es ella… #amaresganarlotodo”.

Aunque no mostró su rostro ni tampoco la etiquetó, la imagen ya cuenta con 10.500 likes y casi 500 comentarios. Sus seguidores y amigos le enviaron mensajes de felicitación por haber encontrado a la mujer de su vida. “Maravilloso”, “que viva el amor”, “amar es ganarlo todo”, “el amor lo es todo, felicidades”.

¿Alberto Linero y su pareja planean ser padres?

Hace pocos días le preguntaron al exsacerdote en sus redes sociales si quería ser padre, sin embargo, contestó de manera contundente que no está en edad para hacerlo.

“Uno a los 51 años no puede ser papá. Con todo el respeto de quien lo haya decidido, pero yo creo que terminaría siendo el abuelo de ese niño. Necesitamos más cercanía y mi estructura de vida no permite tener hijos en este momento. Afortunadamente también es su decisión de vida, entonces no, nos vamos a dedicar el uno al otro”.