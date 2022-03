Foto: ¡Una vez más! Paulina Vega es criticada por su “extrema delgadez”

Paulina Vega es considerada una de las mujeres más bellas no solo del país, sino del mundo, por algo fue coronada como Miss Universo en el 2014. Su cuerpo siempre ha sido elogiado por millones de fanáticos que no han dudado en resaltar su belleza y naturalidad.

Sin embargo, luego de su participación como presentadora del reality A otro nivel en el 2020, ha sido fuertemente criticada por muchos usuarios de internet debido a su aspecto físico, pues según ellos, luce completamente diferente a lo que era antes.

Fotos de Paulina Vega alarman a sus seguidores

Recientemente, la despampanante modelo se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que realizara una publicación en Instagram que corresponde a una sexi sesión fotográfica. Sin embargo, sus fanáticos notaron que la exreina ha perdido mucho peso y que, supuestamente, ya no se ve tan hermosa como antes. “Hermosa pero está muy flaquita”, “se ve muy delgada”, “estás en los huesos”, “demasiado delgada, ya cruzó la línea”, “¿dónde quedó esa mujer espectacular que nos enamoró?”, “acaba ya con la dieta”, son solo algunos de los mensajes que le dejaron en el post que ya cuenta también con más de 74 mil likes.

No es la primera vez que la modelo recibe fuertes comentarios relacionados con su apariencia física. Hace unos días, le preguntaron a través de su cuenta de Instagram donde tiene 5,9 millones de seguidores si seguía alguna dieta. Ella respondió: “Nunca he podido. Ni siquiera durante la competencia de Miss Universo. Como lo que me provoque, solo intento que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementando algunos tips”.