Foto y video: Andrea Valdiri presenta a su hija, Adhara

La bailarina y empresaria Andrea Valdiri presentó oficialmente por medio de sus redes sociales a su segunda hija, Adhara, quien nació el pasado miércoles 9 de junio en Barranquilla. Con esta tierna foto acompañada de la frase ‘Les presento la cosita más hermosa, Adhara Valdiri’, y un video (abajo) musicalizado con la canción de Raw Alejandro ‘Todo de ti’, la modelo mostró con orgullo a su bebé recién nacida, quien de inmediato se hizo merecedora de halagos de parte de los 6,2 millones de fans que tiene la influencer en Instagram.

Entre los miles de mensajes se destacan los que resaltan la belleza de la bebé, con frases como: “Que genética tan bárbara”, “Esta divina” y “Esa pelá salió con la boca apoteósica”, pero también se leen muchos otros que resaltan el parecido con la mamá y no con el papá, el cantante costeño Lowe León, tales como: “Ay que felicidad que no se parece al papá”, “Ya la veo igualita a ti, menos mal y no se parece al indio del otro”, “Se escucharon las oraciones, no se parece al papá”, e incluso otros subrayan el hecho de que ‘La Valdiri’ este mencionando a la bebé solo con su apellido en dicha publicación y redes: “Sin apellido del papá como debe ser”. Recordemos que Andrea Valdiri terminó su relación con Lowe León hace varios meses, al parecer por diferencias irreconciliables.

Mira el video de Andrea Valdiri consintiendo a la pequeña Adhara: