Fotos: ¿Alex Rodríguez ya olvidó a Jennifer López?

Alex Rodríguez sostuvo una relación de cuatro años con Jennifer López, se comprometió con ella, pero una relación terminó en medio de rumores de infidelidad y desamor. Ahora que no están juntos, y que JLo retomó su noviazgo con Ben Affleck, 17 años después, parece que Alex, por fin está listo para hacer lo mismo.

El expelotero de los Yankees dio mucho de qué hablar durante la celebración de su cumpleaños, pues, entre otros, escogió Saint Tropez, el mismo destino que su ex había elegido para celebrar el suyo. Alex estuvo acompañado por familiares y amigos, entre quienes se encontraba una rubia y atractiva mujer que siempre estaba cerca de él, en el yate, la playa o el almuerzo. Se trataba de Melanie Collins, reportera y comentarista deportiva, quien Rodríguez conoció gracias a sus amigos Jessie y Eric Decker, quienes también estaban en el viaje de celebración.

Muy parecidos

La profesional, con también acompañó a Alex a Ibiza, parece tener muchos gustos afines, y fueron captados por los paparazi no solo caminando, haciendo ejercicio al aire libre y comiendo helado, sino también en lugares nocturnos donde cenaron y se divirtieron. A la conductora y reportera de deportes de CBS parecía no importarle la presencia de los fotógrafos, pero Rodríguez parecía un poco molesto con tanta atención. Se dice que, después de las vacaciones, regresaron juntos a Los Ángeles, para continuar sus actividades de siempre. Los cercanos a la pareja dicen que todavía no es un romance y que hasta ahora se están conociendo, pero lo cierto es que Alex se ve relajado y feliz, con en los buenos tiempos con Jennifer.