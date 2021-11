Fotos: así lucen ahora los hijos que Jennifer López tuvo con Marc Anthony

El matrimonio de la diva del Bronx y el intérprete de Vivir mi vida fue uno de los más sonados del mundo del espectáculo. La relación inició en el 2004 y duró hasta el 2011, pero solo hasta el 2014 se logró oficializar el divorcio. Fruto de ese amor nacieron el 22 de febrero del 2008 dos hijos, los mellizos Maximilian y Emma.

A lo largo de los años, los dos niños han demostrado que el talento artístico lo llevan en la sangre. Emme actuó y protagonizó un video de Jennifer López, luego, en el Súper Bowl hizo su aparición estelar cantando junto a su madre. Además, la niña toca el ukelele y es apasionada por la moda y el diseño. Por su parte, ‘Max’ también canta y toca el piano, demostrando que ambos son dignos sucesores de sus famosos padres. De hecho, constantemente Jennifer López comparte en su cuenta de Instagram varios videos de sus dos hijos cantando juntos en algunas reuniones familiares.mparte en su cuenta de Instagram varios videos de sus dos hijos cantando juntos en algunas reuniones familiares.

Actualmente, Emme y Maximilian son todos unos adolescentes. La niña ha sido tendencia en los últimos días por su particular look, pues ya no luce su larga cabellera, sino que cortó su cabello por arriba de los hombros y lo pintó de color azul turquesa.