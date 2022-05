Fotos: así lucían Martín Elías y su primera esposa Caya Varón cuando se casaron

Martín Elías fue uno de los más grandes exponentes de la música vallenata. Su voz se apagó el 14 de abril del 2017 en un accidente de tránsito. Aunque han pasado 5 años desde ese fatídico día, sus fanáticos y, por supuesto, sus amigos y familiares aún lo recuerdan con mucha nostalgia.

Aunque tuvo una carrera artística muy admirada, su vida amorosa también fue comentada en redes sociales y medios de comunicación. Antes de estar con la periodista Dayana Jaimes, Martín Elías estuvo casado con la empresaria Claudia Varón, conocida en redes sociales como Caya Varón, quien además, es la madre de su primogénito, quien lleva su mismo nombre.

El joven de 14 años publica constantemente fotos y videos de los mejores momentos que compartió con su padre, que murió cuando él tenía 9 años. Esta semana, posteó una serie de imágenes felicitando a su mamá Caya Varón por su cumpleaños. Lo que más llamó la atención fueron las imágenes inéditas de cuando estaban casados y él era tan solo un bebé.

“Gracias por ser mi mayor motivación y la mujer más importante para mí. Eres un ejemplo para todos, y estoy seguro de que serás más exitosa de lo que piensas”, escribió Martín Elías Jr.

En una de las instantáneas se observa a Martín Elías y Caya Varón en el día de su boda, junto con el acordeonero Rolando Ochoa. La ceremonia se llevó a cabo en el 2007, pero años después decidieron dar por terminada su historia de amor. En esas fotos, ambos lucían con unos kilos de más, pues más adelante bajaron de peso y quedaron completamente diferentes.

Durante ese tiempo, el hijo de Diomedes Díaz le compuso varias canciones, entre ellas, No pienses lo malo, Como ella no hay ninguna, Cuanto te amo y Me dominan tus ojos.