Fotos: Daniel Arenas presentó a su nueva ‘familia’: “mi nuevo aprendizaje”

El año pasado se hizo pública la relación de Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Desde entonces, la pareja se había mostrado muy enamorada a través de sus redes sociales, donde publicaban fotos y videos de los viajes que realizaron juntos y de los diferentes momentos que compartían.

Te puede interesar: Fotos: ella es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio: “parece una muñeca”

Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Foto: Instagram - Instagram

El actor santandereano no ha sido muy constante con sus publicaciones relacionadas con su vida privada, pues, por el contrario, siempre ha preferido mantenerse alejado de la opinión pública. Por su parte, la expresentadora de El Desafío The Box sí acostumbra a postear varias cosas de su área profesional y personal.

Más noticias de Daniela Álvarez y Daniel Arenas Daniel Arenas y Daniela Álvarez: “busquen lo que de paz”, ¿señales de ruptura? El actor Daniel Arenas se mostró muy reflexivo en sus redes sociales, en medio de los rumores de su supuesta ruptura con Daniela Álvarez. Leer aquí: Daniel Arenas y Daniela Álvarez: “busquen lo que de paz”, ¿señales de ruptura? Video: extraña reacción de Daniela Álvarez cuando le preguntaron por Daniel Arenas La presentadora disfrutó del Carnaval de Barranquilla sin su novio Daniel Arenas, con quien no se ha dejado ver desde hace algunas semanas. ¿Siguen juntos o terminaron? Esto se sabe. Leer aquí: Video: extraña reacción de Daniela Álvarez cuando le preguntaron por Daniel Arenas

La última publicación que se observa en su feed de Instagram donde aparece con Daniel data del 9 de agosto del año pasado, cuando estuvieron de vacaciones en Italia. Desde entonces, no se han vuelto a ver juntos en sus redes sociales.

Nueva familia de Daniel Arenas

El 25 de enero, el santandereano comenzó una nueva etapa en su vida. Se mudó a Miami para iniciar un nuevo reto profesional como presentador del programa Hoy Día, de Telemundo. Por motivos laborales, Daniela Álvarez no se mudó a territorio estadounidense.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde ese momento, aumentaron los rumores de un posible distanciamiento, sobre todo, porque no volvieron a intercambiar likes, ni tampoco volvieron a dedicarse románticos mensajes.

Ahora, el actor realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores, presentando a su nueva familia. “GRATITUD mi estado favorito, solo cuando se agradece de corazón se recibe en grande. Este no solo es mi nuevo trabajo, oficio y compromiso también es mi nueva Familia mi nuevo aprendizaje y mis nuevos retos. Gracias @telemundo por abrirme sus puertas Gracias @hoydia por recibirme con tanto cariño y Gracias público por permitirme reinventarme y seguir llegando a sus pantallas y hogares esta vez siendo más Yo”.

Sus seguidores no dudaron en preguntarle por Daniela Álvarez. “¿Y Daniela?”, “solo falta que tu amor se mude para. Acá y dicha completa felicidades un abrazo”, “lástima que no estés allá con Daniela”, “y la novia brilla por la ausencia”, “cada nuevo inicio es la bendición del camino recorrido”, “te mereces todo lo bello”, “me encanta verte en esa faceta”, “¿por qué Daniela no se ha manifestado?”.