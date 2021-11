Fotos: él es Andrés Tovar, el guapo novio de Maite Perroni, Lupita en ‘RBD’

Maite Perroni, recordada por su papel de Lupita en RBD, está estrenando novio y lo presentó oficialmente a través de sus redes sociales, donde ya no ocultan su amor. Algunos seguidores quedaron sorprendidos al conocer al hombre que conquistó a la actriz, pues días atrás, internautas la habían señalado de ser la causante del divorcio de Andrés Tovar con su esposa Claudia Martín.

Te puede interesar: Fotos: ¿Amor o amistad?, el emotivo mensaje de Karol G a su exnovio Anuel

“Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte. Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó. No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, escribió la actriz de Oscuro Deseo junto a un reel de fotos con su nueva pareja.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entretanto, Maite aseguró que se conocen hace casi dos décadas, que siempre han sido muy buenos amigos y que, su relación comenzó cuando cada uno había terminado con sus respectivas parejas. “Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que, por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Andrés Tovar tiene 39 años y es originario de Chiapas, México. Actualmente trabaja como productor de Imagen Televisión y también está a cargo de los programas Sale el Sol y Rocío a tu lado. En su cuenta de Instagram tiene 100 mil seguidores. Según People en Español, es propietario de una empresa audiovisual que realiza proyectos independientes para compañías no solo en México, sino fuera del país. Además, fue el productor ejecutivo de Tell Me a Story, una reconocida serie de terror y suspenso.

Te puede interesar: Ella es Broni Gregus, el verdadero amor de Juan Reyes de ‘Pasión de Gavilanes’