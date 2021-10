Fotos: él es Germán Navarro, el nuevo novio de Mary Méndez presentadora de La Red

Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento La Red, ha sido muy reservada con su vida privada, especialmente cuando de sus relaciones amorosas se trata.

Te puede interesar: Galería: las 5 mejores fotos de Gineth Fuentes, la atlética esposa de Jota Mario

Hace poco tiempo, sus mismos compañeros del programa revelaron que Mary se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. De hecho, ella misma publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando la noticia. “Sí, yo tengo novio, tengo novio ya hace unos cuantos meses. No me gusta hablar de mi vida personal, no me gusta exponer mi vida personal ante ningún medio. Muestro cositas aquí y allá, no quiere decir que niegue a mi novio, ni más faltaba, simplemente quiere decir que mi vida personal es mi vida personal”.

Luego de que se hiciera pública la noticia, la samaria ha publicado un par de fotografías con su novio, de quien está muy enamorada, según los románticos mensajes con los que acompañó las imágenes. Se trata de Germán Navarro, y según contó Frank Solano, estudió Administración de Empresas, tiene una especialización en Marketing y un diplomado en Administración. Además, trabaja como gerente en una importante multinacional. Entre tanto, parece ser que la pareja también comparte la pasión por el fitness, según sus fotos publicadas en su cuenta de Instagram donde suma un poco más de 1.000 seguidores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Hace unos años, la presentadora de Caracol se divorció de Santiago Iregui, el DJ y empresario con quien tuvo 7 años de matrimonio. Las razones nunca se conocieron, pero ahora, Mary Méndez decidió darle una nueva oportunidad al amor.