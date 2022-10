Fotos: él es Julián Vega, el único hijo del actor Toto Vega

El mundo del espectáculo se vistió de luto esta semana, luego de confirmarse la noticia de la repentina muerte de Toto Vega, recordado por su participación en importantes producciones como La mujer doble, Me llaman Lolita, Todos quieren con Marilyn, entre otras.

El actor santandereano Toto Vega falleció en la noche del pasado domingo 25 de septiembre, luego de clausurar el Festival de Cine Verde de Barichara. Foto: Instagram - Instagram

Además de ser un destacado actor, Ariosto, como era su nombre de pila, también se desempeñó como director de cine y televisión. Fue el co-fundador, junto a su esposa Nórida Rodríguez, de Festiver (Festival de Cine Verde de Barichara), el cual clausuraba con mucha emoción horas antes de su deceso.

Sus amigos, colegas y familiares lo despidieron con mucha nostalgia. Uno de ellos fue Julián Vega, su único hijo, quien, a través de redes sociales, le dedicó unas emotivas palabras.

¿Quién es el hijo de Toto Vega?

Su nombre es Julián, tiene 25 años y, desde que era un niño, comenzó a seguir los pasos de su padre en el mundo de la actuación y, también, en el modelaje. Estudió en la Escuela Nacional de Cine.

Hasta el domingo pasado, el joven cineasta contó con el apoyo y guía de su padre, el actor Toto Vega, con quien realizó varios proyectos. Hace unos meses, Julián decidió dejar Colombia para comenzar una nueva vida en Canadá junto a su esposa Laura Rivera, una modelo y médica cirujana de la Universidad del Bosque.

Para despedir a su padre, Julián le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram donde tiene casi 8 mil seguidores. “Mi actor favorito, mi director perfecto, mi ejemplo a seguir, mi José Arcadio Buendía. Te voy a extrañar tanto… extrañaré tus historias de horas que tanto me gustaban, nuestras conversaciones políticas y nuestras tertulias de cine, me arrepiento de no haberte abrazado más fuerte en ese aeropuerto, pero en mi quedará por siempre lo mejor del mejor maestro, yo seré tus ideales, tu pasión y tu amor infinito por la familia. Te amo papá”. El texto está acompañado de una serie de fotos donde aparecen juntos, cuando él estaba pequeño y una de hace poco.

Sus seguidores aprovecharon para enviarle mensajes de aliento en este difícil momento. “¡Tu papá fue un hombre admirable!”, “Dios te de la fortaleza que necesitas, un enorme abrazo”, “mucha fuerza”, “qué lindo que te sientas tan orgulloso del gran ser que fue tu padre”, “recibe todo el amor”.

¿Qué edad tenía Toto Vega?

El actor nació el 22 de septiembre de 1970 en Vélez, Santander. Tres días antes de su fallecimiento, había celebrado su cumpleaños número 52, de los cuales estuvo 23 al lado de su compañera sentimental, Nórida Rodríguez, de quien se había mostrado muy enamorado.

