Fotos: él es Lenard Vanderaa, el exnovio español de Daniela Álvarez

La vida sentimental de Daniela Álvarez ha sido de gran interés para miles de fanáticos. Además de Daniel Arenas, su actual pareja, la expresentadora del Desafío The Box sostuvo un romance con un actor español.

Te puede interesar: Video: Karol G le habría enviado indirecta a Yailin, ex de Anuel, y se hace viral

¿Quién es Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez?

Lenard Vanderaa es un actor español, nacido en Mallorca, que se dio a conocer en Colombia no solo por su relación con la barranquillera, sino también, por sus papeles en El Bronx, Siempre Bruja, Guayabo, entre otras.

Daniela y Lenard se conocieron en el 2017, estuvieron juntos durante un tiempo, pero luego decidieron romper su relación. En el 2020 volvieron cuando le amputaron la pierna a la barranquillera. Lenard fue el hombre que estuvo a su lado. La acompañó durante su cirugía y sus primeras terapias. Luego de unas semanas del difícil proceso de Daniela, confirmaron que habían terminado nuevamente, pero esa vez de manera definitiva.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Fue la modelo quien dio a conocer la noticia por medio de una foto donde aparecían juntos. “El que me demostró cada día el significado del amor incondicional. Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, escribió.

Luego, a través de un video, el actor brindó sus primeras declaraciones. “Hemos vivido muchas cosas. Hemos tenido una relación de tres años o más. Hemos emprendido juntos, hemos montado negocios juntos, hemos vivido cosas muy bonitas y eso es algo que al menos por mi lado, no se olvida. Daniela y yo ya hemos tenido una relación dos veces. Si lo volviéramos a intentar ya sería una locura, además ella creo que ya está con otra persona (..) Yo siempre le voy a desear lo mejor y si ella va a estar con un hombre que la cuide y la respete, pues bueno para adelante. El tiempo es la mejor cura”, dijo.

De igual manera, aclaró los rumores que decían que, supuestamente, él la había dejado por el proceso que ella enfrentó. “Me tuve que ir por unas circunstancias y no tiene nada que ver con mi Visa. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores… lo único que hice fue apoyar a mi pareja en uno de los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba. Estuve ahí 24 horas al día durante meses”.