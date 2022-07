Fotos: Shakira en la playa muy feliz sin Piqué, ¿lejos de Barcelona?

Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group EXCLUSIVE June 22 , 2022 Shakira spotted driving home looking sad after ex her Gerard Pique was pictured cuddling up to a mystery blonde in Stockholm. Shakira fue vista conduciendo a su casa luciendo triste después de que su ex, Gerard Piqué, fuera fotografiado abrazando a una misteriosa rubia en Estocolmo.

Foto: Splash News/The Grosby Group