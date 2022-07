Piqué le puso estas condiciones a su nueva novia para continuar su relación

Gerard Piqué, futbolista del F.C. Barcelona, sigue estando en el ojo del huracán tras el escándalo por supuestamente, haberle sido infiel a Shakira con una joven de 20 años. aparentemente, esta fue la razón que los llevó a dar por terminada su relación, que duró más de una década.

Te puede interesar: Shakira y Piqué: video revela al futbolista celebrando San Valentín con otra mujer

Ninguno de los dos es amigo de los reclamos en público y ante los problemas, prefieren el bajo perfil. Foto: Getty images

De la cantante se ha dicho poco. Lo que se sabe hasta el momento es que ya habría abandonado España, junto con sus dos hijos, para estar lejos de Piqué y que, al parecer, en los últimos días había sostenido una reunión secreta con el futbolista para definir el tema de la custodia de Milan y Sasha.

Vea también: VIDEO: Piqué se salió de control y enfureció con un ‘paparazzi’. Iba con sus hijos

Por parte de Piqué, sigue envuelto en el escándalo de infidelidad, al parecer con una joven rubia de 20 años, de quien, por ahora, se desconoce su identidad.

¿Piqué le puso condiciones a su nueva novia para continuar su relación?

No ha pasado ni un mes desde que Shakira y Piqué hicieron pública su separación, y ya el futbolista ha sido captado con otra mujer, aparentemente muy románticos, disfrutando de su relación.

El padre de Milan y Sasha fue abordado esta semana por un paparazzi pero no quiso brindar ninguna declaración. Según medios españoles, debido al escarnio público al que ha estado sometido desde hace varias semanas, Piqué le pidió a su nueva novia firmar una serie de condiciones para continuar juntos. “Se conocieron en una fiesta en Barcelona, que era de la empresa de Piqué. Él quedó muy a gusto con ella, luego de conocerla mediante un compañero. Tras pedirle permiso para salir con ella, la contrató para trabajar y le hizo firmar un contrato para que no cuente absolutamente nada”, aseguró el periodista Marco Chiazza.

Te puede interesar: Excuñado de Shakira da nuevas pistas de la ruptura de la colombiana con Piqué

Piqué y su nueva rubia en un Pub de Estocolmo pic.twitter.com/NbdJz5EJPg — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦🇺🇦 (@Telegrafia01) June 20, 2022

Ese acuerdo se habría llevado a cabo debido a que Piqué no soporta que los medios de comunicación saquen a la luz detalles íntimos de su vida. Por eso, le habría pedido a su nuevo amor, no contar absolutamente nada que esté relacionado sobre su romance, ni cuándo empezó, ni cómo se conocieron, ni ningún otro detalle que los vincule.

“Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch que es dónde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, aseguró el periodista.

Te puede interesar: Conoce el curioso apodo que los amigos de Piqué le pusieron a Shakira

Pese a que Piqué ha evitado que se revele la identidad de la mujer, ya han circulado en redes sociales y medios de comunicación unas imágenes donde se observan juntos, compartiendo muy enamorados.

¿No fue por infidelidad que Shakira y Piqué se separaron?

Además de los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista, en los últimos días se conoció una nueva versión. Al parecer, todo se trató de problemas de dinero, según dijo un excuñado de Shakira. Por ahora, ninguna de las dos versiones han sido confirmadas o desmentidas por ninguno de los dos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí