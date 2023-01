Frederik Oldenburg: las fotos más sexis del nuevo novio de Carmen Villalobos

Desde hace unos meses, se viene hablando en el mundo de la farándula de la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Los actores, que duraron juntos casi 14 años, eran considerados una de las parejas más sólidas. De hecho, muchos internautas los veían como un ejemplo de familia.

La noticia de su separación aún no ha sido superada por muchos de sus seguidores, quienes guardaban la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, ya se rumora que Caicedo tiene una nueva novia. Por su parte, de la protagonista de Hasta que la plata nos separe ya se confirmó que sostiene un romance con el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

El presentador es constantemente elogiado en sus redes sociales por las fotos donde presume su escultural cuerpo. “Carmen tiene buen gusto”, “muy guapo”, “qué Ferrari tan bello”.

Hasta el momento, no hay fotos de Carmen y Frederik juntos, sin embargo, sus seguidores ya les han dejado mensajes deseándoles muchos éxitos en su relación. “Ese no es Ferrari ni Twingo. Ese es un Toyota al que no le da miedo enfrentar se a él que dirán”, “divino y no lo digo por su físico porque por supuesto lo es, pero lo digo más por lo que irradia y es una felicidad, frescura, tranquilidad”, “ojalá les vaya muy bien”, “hacen una linda pareja”, “ambos muy guapos”, “el uno para el otro”.

No solo su atractivo físico es admirado por sus seguidoras, sino también su carisma que transmite constantemente en la pantalla y a través de sus redes sociales donde comparte algunos detalles de su vida privada y profesional.

Frederik tiene 37 años, fue futbolista profesional y estudió Comunicación Social y se especializó en Periodismo Deportivo. Trabajó como reportero en Telemundo Las Vegas y fue el presentador principal en NBC Sports.