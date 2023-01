Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’: este es el retoque estético que se hizo

Una de las periodistas más comentadas del país durante las últimas semanas ha sido Érika Zapata, de Noticias Caracol. La paisa ha sido tendencia por su particular forma de hablar y de informar las noticias más representativas de su región.

Erika Zapata periodista de Noticias Caracol. Foto: Redes sociales

A través de las redes sociales, Érika ha sido criticada pero también elogiada por los internautas, quienes día a día están pendientes no solo de su carrera profesional, sino de lo que ocurre con su vida privada.

¿Qué procedimiento estético se hizo Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’?

Hace poco, la comunicadora brindó una entrevista a la emisora Tropicana donde dio algunos detalles de su vida personal. Con su particular forma de hablar, la periodista de Noticias Caracol reveló que, hace un tiempo, se realizó un retoque estético luego de sufrir un accidente.

De acuerdo con lo que contó, cuando era una niña se cayó en el baño y sus dientes se partieron. Por esta razón, fue víctima de bullying en el colegio y sus compañeros se burlaban de su apariencia. “Muchachos, pero la sonrisa es postiza porque yo me quebré estos dientes en un accidente. Me caí en el baño. Esa fue una de las razones por las que me hicieron mucho matoneo cuando estaba pequeña. Me quedé mueca y me pusieron dientes del Sisben, entonces imagínense cómo me quedó”, aseguró.

El proceso para recuperar su sonrisa no fue fácil, pues no pudo realizarse el tratamiento completo de una vez, sino que le tocó por etapas. “Me hicieron uno y después me hicieron el otro diente, pero con este ya estoy bien”, afirmó.

Érika Zapata no ha tenido novio

Entre otros detalles que brindó, la comunicadora reveló que en su vida amorosa no ha sido tan afortunada. Incluso, aunque ha tenido pretendientes, a sus 27 años no ha tenido ningún novio. Uno de los locutores del programa le preguntó: “me encanta esa naturalidad tuya, ¿eres casada?”, a lo que ella respondió: “Estoy llevada del berraco en eso”.

“Ahorita con el reconocimiento de las cámaras y de la gente, el ‘levante’ se tiene que incentivar, es decir, más hombres la deben buscar y escribirle mensajes bonitos”, le dijeron. “Tal vez cuando vamos a las fincas. Como yo hago otro programa que se llama ‘La finca de hoy’, pero no me ha salido una pinta bacana”, añadió. Sobre qué le atrae de los hombres dijo: “me gustan así, como el que hace la película 365 días, así morenito”.

¿Por qué a Érika Zapata no le ido bien en el amor?

Zapata también reveló la razón de su escasa fortuna en el amor. “Yo me traumaticé cuando estaba muy joven. Estuve enamorada de dos muchachos en la infancia y a uno de ellos le escribí una cartica de amor y fue y me la quemó en la cara. Eso me marcó mucho. Yo tenía buenos sentimientos”, aseguró. En ese momento de su vida tenía 15 años, aunque, según dijo, hace poco ese hombre comenzó a buscarla. “Luego se besó con una niña en frente de mí y lo peor es que en estos días me persiguió, pero nada. A uno le salen es un montón de interesados muchas veces, pero no se dieron las cosas y mejor porque ya no puede chicanear que fue novio mío”.

Luego le preguntaron: “¿Hace cuánto estás soltera?”. Ella contestó: “Toda la vida, yo no he tenido nunca novio”.