Gabriela Tafur habló sobre el Síndrome de la mujer maravilla

Anticipándose a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Gabriela Tafur Náder habló sobre una situación que, como ella, muchas otras mujeres viven en su vida cotidiana y afecta gravemente sus entornos personales, familiares, laborales y sentimentales. Hoy, la caleña de 27 años volvió a recordar su sentido homenaje a las mujeres y continúa recibiendo aplausos.

En su video de algunos minutos, la Señorita Colombia 2018 habló sobre el Síndrome de Superwoman, también conocido como el Síndrome de la mujer maravilla, al que se le conoce como aquella necesidad de las mujeres por ser perfectas, cubrir las expectativas de los demás, alejarse de sí mismas sin la oportunidad de equivocarse.

¿Qué tiene Gabriela Tafur?

En su testimonio por redes sociales, la también abogada reveló su “secreto mejor guardado” con la esperanza de que muchas mujeres se sintieran identificadas y se atrevieran a revisar sus comportamientos. “No caigas, como yo en su momento, en la trampa de ser una Superwoman, aquella mujer que es perfecta en todo, que logra hacer todo bien, que es perfecta profesional, que es sumamente inteligente, que le va muy bien en la universidad, que hace todo muy bien, que es perfecta deportista, que saca tiempo para ir al gimnasio, que saca tiempo para leer, que tiene la casa perfecta, tiene tiempo para todo menos para ella, esa Superwoman ha encontrado cómo complacer a los demás, a su pareja, a su familia, a sus amigos, a todos menos a ella misma, y ha encontrado la forma de aparentar estar bien siempre”, expresó.

En su confesión, la novia de Estaban, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, también invitó a sus seguidoras a darse un tiempo para sí mismas, a descansar del día a día y gustarse tal cual son. “Mi recomendación es sé imperfecta, no le des gusto a todo el mundo, prioriza qué es lo que te hace feliz, lo que te gusta. Descarta lo que te quita y lo que no te aporta, desaparécete de vez en cuando, si es posible apaga el celular, camina sola, aprende a decir ‘no’, prorízate a ti, hacer nada está bien, quítate todas esas cargas y eventualmente cuando no tengas tanta presión, te darás cuenta que lo que te hace imperfecta, en realidad te hace perfecta”, finalizó.