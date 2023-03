Ganadores de los India Catalina: Felipe Saruma recibió su premio con lágrimas

Ayer, 26 de marzo, se entregaron los galardones más importantes de la televisión colombiana. Cientos de famosos llegaron hasta Cartagena de Indias para celebrar la edición número 39 de los Premios India Catalina en el marco del FICCI. Mariana Gómez, Silvestre Dangond, La Sinfonía de los Bichos Raros y Jacques Toukhmanian fueron unos de los ganadores dentro de las 41 categorías.

Te puede interesar: Premios India Catalina 2023: las mejores presentaciones de la gala

Uno de los famosos que fue tendencia en redes sociales, desde que anunciaron su nominación, fue Felipe Saruma, el creador de contenido de 24 años quien se emocionó y sorprendió al ser nombrado, por primera vez, en las categorías de los prestigiosos premios.

Andrea Valdiri usó las prendas de Felipe Saruma para crear su ‘oufit’. Foto: Instagram

Felipe Saruma ganó un India Catalina

Aunque ni el bumangués ni su esposa Andrea Valdiri asistieron a la ceremonia en vivo desde Cartagena de Indias, no se perdieron la transmisión y la vieron acompañados de sus amigos y equipo de trabajo en su casa campestre ubicada en Barranquilla. Minutos después, el influencer apareció en sus historias de Instagram y sorprendió llorando a sus 4 millones de seguidores.

Vea también: Video: Maluma asegura que Karol G y Feid tienen un romance

“Familia cómo están, nos acabamos de ganar un India Catalina, como ustedes saben estamos en el rodaje de mi próximo cortometraje, teníamos unos compromisos traté de correr lo más que pude, mi esposa me estaba esperando aquí con la camioneta prendida lista para salir a Cartagena pero definitivamente los tiempos no me dieron, pero lo importante es que nos lo ganamos, para mí esto es muy importante porque desde que era niño veía los premios, esto es gracias a Dios, Dios ha hecho milagros en mí, no saben cómo me siento en estos momentos, esto lo soñé de niño”, dijo entre lágrimas y por último, dedicó un mensaje a su esposa, Andrea Valdiri, “Quiero agradecer a mi esposa por apoyarme desde el momento cero, por creer en mi talento y en mi trabajo, a ustedes porque esto es gracias a ustedes, al apoyo que nos dieron, por seguir todo lo que nosotros hacemos”.

Mensaje de Andrea Valdiri a Felipe Saruma

La esposa del creador de contenido también usó sus redes sociales y felicitó a Saruma delante de sus 9 millones de seguidores. “Miren como está, estaba llorando, quiero darle gracias a cada uno, eso era un sueño de Pipe, estamos todos sentimentales, los amamos con todo el corazón, muchísimas gracias, no puedo creerlo, te amo, eres el mejor”, expresó la barranquillera.