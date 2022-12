Video: Andrea Valdiri sorprendió a Felipe Saruma con costoso regalo de Navidad

Andrea Valdiri no se mide en gastos cuando se trata de alegrar los días de sus familiares o amigos cercanos; Navidad no fue la excepción para la barranquillera, quien no dudó en gastar miles de dólares en regalos para sus allegados. La sorpresa que le dio a su esposo, Felipe Saruma, fue una de las mejores que la influencer ha dado hasta ahora.

Durante la noche del 24 de diciembre, la creadora de contenido de 31 años saludó a sus seguidores en Instagram y contar la travesía que pasó para comprar el regalo a su esposo. Con ayuda de Daniel Villacob, uno de los empleados del bumangués, Valdiri logró sorprender a su esposo a tiempo.

Regalo de Navidad de Andrea Valdiri a su esposo Felipe Saruma

Andrea se fue hasta un ‘rincón’ de su casa para contextualizar a sus 8.8 millones de seguidores sobre los momentos previos a la entrega del regalo para su esposo. En el video, la influencer reveló que después de mucho tiempo pensando en qué obsequiarle a Saruma, se dio cuenta que él estuvo durante noches viendo videos de una cámara, la cual, según ella, era su sueño.

“Yo ya sabía más o menos que eso era una travesía porque en Colombia no la conseguía, y eso era de un día para otro, entonces me ayudó mucho Dani y me tocó decirle una mentira a Pipe para contarle que se iba a su tierra”, dijo, pero en realidad se fue hasta Nueva York para comprar el regalo. Según el joven, amigo de Felipe, el detalle costó más de veinticuatro mil dólares, más de 100 millones de pesos colombianos. En unos videos que grabó Daniel por las calles de la ciudad estadounidense, se le ve hablando por videollamada con la barranquillera, quien estaba muy emocionada. “No lo puedo creer, Felipe va a llorar, tengo hasta nervios, cuidado con la cámara Daniel, agarra bien esa vaina, llega a Colombia ya. Dani, gracias, te amo por ese viaje que hiciste. En realidad, fue una mentira piadosa, pero fue super chévere porque era a las carreras, ya estábamos sobre la fecha, trabajé mucho para esto también y créanme que es bonito aportar y crecer en conjunto, un equipo hermosísimo. Yo creo que uno de mis grandes sueños era tener una pareja que se entendiera conmigo, que trabajáramos en lo mismo y así fue, así me lo mandó Dios entonces quiero ver esa reacción de Pipe cuando vea esa cámara”, reveló.

Cuando llegó el momento, Felipe abrió el paquete y al ver la caja de la cámara comenzó a llorar. “Esta es una cámara de cine que era mi sueño, era la cámara que yo quería tener, una cámara que usan en Hollywood. Viene con los accesorios, la memoria, uy no, esto es muy caro”, dijo entre risas.

Regalos de Andrea Valdiri a sus hijas

En el mismo video, la barranquillera también mostró los presentes para su hija mayor, Isabella. Primero, Saruma le regaló una batería y un ukelele. A la vez, ‘La Valdiri’ llevó una caja grande hasta la piscina de su casa en la que venía el carro de karts que le obsequió a su hija.