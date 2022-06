Greeicy Rendón publicó por primera vez una foto de cuerpo completo de su hijo Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía se encuentran disfrutando de su etapa como padres primerizos. A través de sus redes sociales, la caleña ha compartido algunas fotos y videos de cómo disfruta su maternidad junto a Kai.

Te puede interesar: Así se defiende Greeicy Rendón de quienes la critican por el trato a su hijo Kai

Aunque no ha mostrado muchos detalles físicos del bebé, en lo poco que ha compartido se evidencia que Kai es de tez blanca y su cabello es rubio. Hace mes y medio Greeicy dio a luz, y poco a poco ha venido recuperando su vida en redes sociales donde ya está publicando más seguido algunas de sus rutinas.

Greeicy sorprendió con nuevas fotos de su hijo Kai

En su cuenta de Instagram, la artista cuenta con 21 millones de seguidores. Allí, publicó hace pocas horas una serie de fotografías con su bebé. La publicación la acompañó de un tierno mensaje que puso a suspirar a más de uno. “Esa facilidad que tenés pa’ enamorar”.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Wow! Así luce Greeicy Rendón a un mes de haber dado a luz

En las imágenes, Greeicy aparece con Kai en sus brazos junto a su pecho. Aunque no se le ve el rostro al bebé, es la primera vez que muestra su cuerpo completo porque en otras oportunidades, publicaba únicamente sus pies o sus manos. Las postales despertaron la ternura entre los internautas. “Me muero 💜es el amor más grande que uno puede llegar a sentir. Brillan”, “hermosura pura”, “está precioso Kai”, son algunos de los mensajes.

De igual manera, la artista, pareja de Mike Bahía, publicó unos videos donde aparece hablándole al bebé y refiriéndose a las fotos que publicó. “Les subí unas foticos y las verdad honestamente tenía muchas ganas de bailar porque puse musiquita y me animé y como me arreglé, entonces estaba motivada y yo me imaginé bailando con mi bebé y bajé y me tomé la primera foto que fue la que les puse y empezó a llorar y no pude bailar, entonces me vine pa´aca y por esos mis foticos son aquí con bebé...él no quería bailar y como ahora mi tiempo ya no es mi tiempo sino que es tu tiempo y ahora tú decides por mí, ¿verdad?”, dijo la caleña. De fondo, se escucha a Kai balbuceando.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí