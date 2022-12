Harry arremete contra su hermano, el príncipe William: “Mentían para protegerlo”

Aún no se estrena la segunda parte de su documental, y Harry y Meghan continúa liderando la lista de lo más visto en Netflix en el mundo. Los primeros capítulos del proyecto de los Duques de Sussex, estrenados el pasado 8 de diciembre, revelaron detalles íntimos de su matrimonio, el inicio de su relación y las polémicas con la familia Real.

El próximo 15 de diciembre, la plataforma de streaming estrenará los tres capítulos correspondientes a la segunda parte del documental, y los avances dejaron muchas reacciones en los espectadores. Además de enfatizar en el acoso que sufrieron por la prensa británica, la pareja habló sobre su relación con la corona británica y dio su versión de los hechos que los llevaron a abandonar los deberes reales en el 2020.

Las verdades de Harry y Meghan Markle en su documental

Una de las declaraciones más fuertes que hizo la ex actriz de Hollywood, fue el trato que, según ella, le dio la prensa y la corona. “No solo me echaron a los lobos, me utilizaron para alimentar a los lobos”. Su esposo, el príncipe Enrique, duque de Sussex, habló sin tapujo sobre su hermano mayor, William, príncipe de Gales.

“Creen que es normal mentir para proteger a mi hermano, pero no estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, dijo el hijo menor del actual rey Carlos III y la fallecida princesa Diana de Gales. Mientras muchos internautas toman partido y apoyan a la pareja, otros los tildan de ‘oportunistas’ y ‘mentirosos’ por lanzar su proyecto solo tres meses después del fallecimiento de la Reina Isabel II, la abuela de Harry.