Harry Styles estrena video y habla de drogas. El tema recibe acusaciones de plagio

Harry Styles lanzará álbum este 20 de mayo Foto: GettyImages

La noche de este jueves 31 de marzo el artista británico Harry Styles lanzó su nuevo video con el tema As It was y de inmediato se convirtió en tendencia. El estreno del video alcanzó a medio millón de personas en línea que de inmediato empezaron a comentar lo visto, en las redes sociales.

En esta oportunidad además de dar un ritmo pegajoso Harry, el exintegrante de One Direction también mostró un lado poco conocido de él, pues si bien el ritmo es animado y hasta bailable, la letra evidencia donde se muestra nostálgico y afectado emocionalmente. En su letra se oye decir: “Contesta el teléfono, Harry, no estás bien solo. ¿Qué haces sentado en el suelo de casa? ¿Qué pastillas te has tomado?”, en lo que seguidores han visto una clara referencias al tema de las drogas la depresión y el vacío que se puede sentir cuando alguien rompe una relación y queda devastado.

EL nuevo tema hace parte del álbum Harry’s House que saldrá el próximo 20 de mayo.

El video dirigido por el ucraniano Tanu Muino relató que grabar el material le trajo un sabor agridulce ya que se realizó justo cuando su país empezó una grave crisis. “Dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito… fue uno de los días más felices de mi vida, pero al segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido sí que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante la filmación”, dijo Muino.

¿Harry Styles plagió a banda argentina?

En donde el tema se ha viralizado y no precisamente por elogios ha sido en Argentina. Allí los seguidores del grupo ¡Miranda! acusaron de plagio al exintegrante de One Direction, ya que consideran que el intro es muy similar al del tema El profe de esa agrupación gaucha.

Por lo pronto la agrupación no se ha pronunciado. Te dejamos los dos videos para que escuches si en verdad hay parecido.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Miranda! - El Profe (Video Oficial)

Harry llegará a América Latina con su gira Love One Tour 2022. En Colombia se presentará el 27 de noviembre en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.