“Hasta ahora recupero la alegría”: Mónica Jaramillo sobre muerte de su abuelo

Mónica Jaramillo es una de las presentadoras y periodistas más queridas por todos los colombianos. Su talento y profesionalismo la han llevado a convertirse en un referente en el mundo del periodismo. Después de su salida del informativo, la periodista señaló que se dedicaría a compartir más tiempo con su familia, pues era algo que venía perdiendo con el tiempo pues siempre estaba trabajando. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 883 mil seguidores, se ha dedico a subir contenido hablando sobre diferentes temas, especialmente sobre el ciclismo, deporte que practica desde hace mucho tiempo.

Por esta razón, algunos de sus usuarios extrañaron que no publicara nada sobre el Tour de Francia. De hecho, fue un internauta quien le cuestionó por eso, incluso criticó el silencio de la presentadora, según él, “por el desempeño de los colombianos”. El usuario escribió: ¿Por qué no has hecho un resumen del Tour de France como los anteriores años? Acaso porque los ciclistas compatriotas no quedaron en puestos anhelados. No @monicajaramillog si parte de eso es tener las 2 caras de la moneda. Qué entusiasta te veías tú y tu Instagram cuando Rigoberto estaba en buenos puestos y a medida que bajaba que, ¿se perdió el interés? Ya lo dijo Nairo, “cuando no ganamos, no somos buenos, piensan que siempre se va a ganar”. Mónica yo te sigo por esos excelentes resúmenes de una vuelta ciclística, pero hoy, veo claramente que, si no ganan o están en los puestos protagonistas, simplemente no te vuelves como el resto. No, así no Mónica.

Debido al reclamo por parte del seguidor, la presentadora no tuvo problema en ser sincera y contestarle: “¡Javo! Murió mi abuelo… apenas estoy recuperando la alegría… no ha sido fácil. Disfruto mucho el ciclismo y sigo las carreras de principio a fin”.

Después de esa respuesta, muchos seguidores le enviaron mensajes de aliento en ese difícil momento que atraviesa la periodista, lamentando la pérdida de su abuelo, y enviándole sus condolencias. Por ahora, la presentadora se encuentra pasando unos días con su familia.