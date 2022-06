“He llorado un montón”: Carmen Villalobos envía conmovedor mensaje

Por estos días, se ha hablado mucho de la supuesta separación entre Carmen Villalobos y su esposo, el actor Sebastián Caicedo. Aunque ninguno de los dos ha brindado alguna declaración oficial, cada día toman más fuerza los rumores de que, efectivamente, sí dieron por terminado su matrimonio.

Muchos de sus fanáticos, quienes desde el principio admiraron su relación sentimental por haber sido una de las más estables del mundo del espectáculo, han lamentado la noticia; incluso, algunos guardan la esperanza de que solamente se trate de un mal momento y que pronto reaparezcan juntos y enamorados como siempre se mostraron en sus redes sociales.

Después de varios rumores sobre una supuesta separación, la protagonista de Hasta que la plata nos separe aclaró qué es lo que pasa realmente con su esposo Sebastián Caicedo. Foto: Instagram

Carmen Villalobos se despide de una importante etapa de su vida

En una oportunidad, los actores aclararon que efectivamente sí estaban distanciados por motivos laborales, pero que no separados. Una de las razones por las que ya no estaban apareciendo juntos en redes sociales se dio porque Carmen Villalobos se encontraba en las grabaciones de Hasta que la plata nos separe, proyecto que protagonizó junto a Sebastián Martínez.

Las grabaciones de la telenovela del canal RCN ya llegaron a su fin y, por supuesto, su protagonista expresó su tristeza por terminar este importante ciclo de su vida. “Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA ❤️. Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez más en mi carrera 🥰 Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón. Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más 🥺💔... ¡Gracias Dios por darme la fortaleza en estos meses para estar en pie! Gracias mami por no soltarme de tu mano nunca. Gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto. A todo el MARAVILLOSO EQUIPO DETRÁS DE CÁMARA, directores, productores, maquillaje, vestuario, arte, fotografía, compañeros de escena y a ustedes que me siguen todos los días. Me los llevo en mi corazoncito ❤️❤️❤️❤️❤️ Gracias al @canalrcn que ha sido mi casita los últimos 2 años !Hasta la próxima mi gente bella! LOS QUIERO DEMASIADO 💋💋”.

De igual manera, en sus historias de Instagram publicó un video, asegurando que la despedida de ese proyecto le ha costado muchas lágrimas. “He llorado un montón. Gracias por estar aquí en un proyecto que amé con toda mi alma. Gracias por mandarme siempre la mejor vibra, por escribir cosas tan bonitas y mandarme tanto amor. Se siente mucho. Amo que se estén disfrutando ‘Hasta que la plata nos separe’ y estén gozando con Alejandra Maldonado”.

