Henry Cavill se va de ‘The Witcher’ y su reemplazo será Liam Hemsworth

Henry Cavill, El famoso ´Superman´, anunció que su trabajo como protagonista de la serie de fantasía The Witcher, de Netflix llegaba a su fin. El actor, que recientemente fue relacionado con Shakira, desarrolló el personaje de Geralt of Rivia desde 2019. Por su interpretación, se llevó los aplausos de sus fanáticos y de muchos críticos de la industria.

El personaje que Henry William Dalgliesh Cavill interpretó durante tres temporadas, le valió, en el 2022, el Critics’ Choice Super Awards como Mejor Actor en Una Serie de Ciencia Ficción o Fantasía, además de ser catalogado, según la revista Variety, como el octavo actor mejor pagado de la televisión en 2019, con un salario de 400 mil dólares por cada episodio de la primera temporada de la serie mencionada.

Henry Cavill anunció su retiro de ‘The Witcher’ ¿Quién es su reemplazo?

El actor de 39 años anunció su decisión en su cuenta de Instagram, en la que tiene 22.3 millones de seguidores. “Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″. Luego anunció que Liam Hemsworth lo reemplazará.

“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt, y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”, finalizó.

Al instante, Liam de 32 años, hermano del también actor Chris Hemsworth, el recordado ‘Thor’, expresó en las redes sociales, su gratitud al recibir el personaje. “Como fanático de ‘The Witcher’, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”, confesó.