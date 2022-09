¿Hugh Jackman tiene prohibido trabajar con Angelina Jolie?

Cuando Hugh Jackman conoció a Deborra- lee Furness se enamoró de inmediato. Era 1995, y el australiano entró al elenco de la serie australiana Corelli. La actriz, que en ese entonces ya había prometido no volver a tener ninguna relación romántica con un colega, le arrancaba suspiros a todos en el set, y Jackman, que era tímido y además tenía una relación, decidió alejarse de ella. Durante una cena, y ante el cuestionamiento de su lejanía, se decidió a decirle lo que sentía. “Mira, me gustas pero ya lo superaré”, recordó el actor en una entrevista con Ellen DeGeneres, pero para su sorpresa, la actriz admitió que también le gustaba. Su noviazgo, de cuatro meses, terminó en matrimonio. Deborra y Hugh se casaron en Melbourne, el 11 de abril de 1996.

Hugh Jackman y Deborra- Lee Furness tiene reglas para tener un matrimonio exitoso. Llevan 26 años de casados. Foto: Getty

Los actores australianos llevan 26 años de matrimonio, y para ellos la diferencia de edad, ella es 13 años mayor que él, nunca ha sido un obstáculo para su felicidad en pareja. ´Wolverine´ y su esposa, que tuvieron dos pérdidas, adoptaron dos niños, Oscar Maximilliam, en 2000, y Ava Eliot, en 2005. Es muy frecuente verlos disfrutando de planes relajados, entre los que se cuentan, salir a pasear con sus mascotas.

Hugh Jackman y Deborra- Lee Furness: estas son las reglas de su matrimonio

En varias entrevistas, el actor australiano ha contado que en su hogar existen reglas inamovibles para que el matrimonio funcione. Los principales mandamientos en su casa consisten en no pasar más de dos semanas sin verse, bien sea por un rodaje o por compromisos inherentes a la profesión. El otro tiene que ver con no aceptar trabajos en simultánea.

Angelina Jolie, la mujer ´prohibida



Durante una entrevista que la pareja australiana le concedió a Australia Today, salió a relucir una ´cláusula adicional´. En medio de la charla, le preguntaron a Deborra si existía alguna actriz con quien su esposo tenía prohibido actuar. De inmediato, la también directora y productora, contestó, “le dije a su agente que no tenía permitido trabajar con Angelina. Estoy segura que es una mujer muy agradable y me encanta todo lo que hace en las Naciones Unidas para la adopción. Sólo estoy bromeando”. Aunque la actriz aclaró que la ´condición´ de no trabajar con Angelina Jolie jamás ha existido para su esposo, miles de cibernautas se dedicaron a analizar sus palabras. Entre las especulaciones que se dieron, se mencionó que, justamente, Jolie protagonizó, junto a Brad Pitt, Sr. y Sra. Smith, un filme de acción que se estrenó en 2005. En esos días, Pitt estaba casado con Jennifer Aniston, pero en medio del rodaje, se enamoró de su coestrella. Brad y Jen, quienes llevaban 5 años de matrimonio, se separaron, y el galán siguió adelante con Angelina, madre adoptiva de Pax, Maddox y Zahara, con quien tuvo tres hijos biológicos, Shiloh, Vivienne y Knox, se casó y luego protagonizó uno de los más escandalosos divorcios de Hollywood.

Hugh Jackman quiso salirle al paso a las declaraciones de su esposa y restarles importancia, pues también en tono de broma. “Hemos estado casados por 20 años. Tenemos unas cuantas reglas, y hemos encontrado un balance. En cuanto a lo que ella dijo, mientras no trabaje con Brad Pitt, todo está bien”.

