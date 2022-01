“Iba a ser imposible”: la verdadera razón por la que Evaluna no podía tener hijos

Antes de que Evaluna y Camilo anunciaran que se convertirían en padres por primera vez, la actriz y cantante había contado en varias entrevistas que su sueño de ser madre se había aplazado porque tenía un contrato con Nickelodeon para grabar una serie. Sin embargo, hace poco reveló que esa no fue la única razón.

Médicamente, la joven artista no podía tener hijos. Cuando recibió la noticia vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. En diálogo con unos pastores de su iglesia en su programa En la sala con Evaluna, la cantante dijo: “los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió y me encanta que suceda”.

Según relató, ella y su esposo Camilo se aferraron a Dios creyendo que tendrían un hijo, fruto del amor que se profesan desde hace varios años. Además, aseguró que todas las cosas suceden en el tiempo que tienen que suceder y que, gracias al apoyo que recibió de sus pastores quienes la animaron a creer en Dios y seguirlo intentando, hoy está feliz esperando la llegada de Índigo, su primogénito. “Eso fue lo que hice y sucedió de inmediato. Es realmente genial ver cómo sucedió en nuestras vidas y todavía soy como un bebé, no sé qué va a pasar”.

En redes sociales, Evaluna ha mostrado la evolución de su cuerpo gracias a su embarazo, sin embargo, ha tratado de ser un poco reservada con algunos detalles como la posible fecha del nacimiento del bebé, e incluso, no han querido revelar si es niño o niña, pues hace unos meses aseguraron que no lo sabrían sino hasta el día del parto.

