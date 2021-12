Esta es la razón por la que Camilo y Evaluna estuvieron en terapia psicológica

El matrimonio de Camilo y Evaluna Montaner es uno de los más comentados en el mundo de la farándula. La pareja no solo ha cosechado éxitos profesionales, sino también personales, pues se encuentran en la espera de su primogénito, a quien llamarán Índigo.

En redes sociales y en varias entrevistas, los artistas han expresado su felicidad por su bebé, que llegó para cambiarles las vidas. Recientemente, en el podcast de Amazon Original llamado En la sala con Evaluna, la también actriz reveló detalles de su embarazo y de su relación con Camilo. Lo que más llamó la atención, fue la revelación de uno de los secretos para mantener un matrimonio estable: la ayuda psicológica. “Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos. Amo a mi psicóloga, ella es increíble”, confesó Evaluna Montaner.

Entre otras cosas, la pareja afirmó que la buena comunicación es otro de los puntos más importantes para tener una relación sana y duradera. “Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, le dijo Evaluna a Camilo en medio de la charla. Ante eso, el intérprete de Vida de rico respondió: “Es muy importante hacer cierto tipo de preguntas y hacer puentes”.

En La Sala: Evaluna entrevista a Camilo (clip exclusivo del podcast)

