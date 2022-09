“Igualita a mi hijo”: mamá de Lowe León elogió a Adhara, hija de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Lowe León continúan en la batalla legal en la que está involucrada su hija Adhara , fruto de su relación de casi tres meses que terminó a finales del año 2020. La barranquillera volvió a ser noticia cuando, en el marco del Día de Amor y Amistad, aprovechó para sorprender a la madre de su ex, Gilma Amarís Jácome, con una serenata y otros regalos.

No es la primera vez que la ex suegra y la ex nuera muestran públicamente la buena relación que tienen, a pesar de la disputa legal en la que Andrea y Lowe han estado involucrados. La mamá del cantante ha visitado a su nieta de un año desde que nació.

Andrea Valdiri llevó serenata a mamá de Lowe León y abuela de su hija Adhara

“Celebrando con mi abuelita el amor”, escribió la barranquillera en un video que publicó en sus redes sociales, donde se ve a Gilma sorprendida por la visita de la famosa y sus dos hijas, Isabella y Adhara. La pequeña le entregó a su abuela un ramo de rosas rojas.

Unos mariachis llegaron hasta la casa de la mamá de Lowe para seguir con la celebración. A ella se le vio feliz alzando a su nieta y escuchando la serenata. “Eres una guerrera, jamás estarás sola porque nuestro amor siempre te acompañara”, escribió ‘La Valdiri’ junto al video.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la mención del cantante cartagenero en toda la situación, fue su mamá, la homenajeada, quien recordó el parecido que su hijo tiene con la menor. “Qué hermosura, igualita a mi hijo Chiqui, eres igualita, las cejas, los ojos, las pestañas, el color, los vellitos, las manitos”. También llamó la atención el abrazo que se dio con la mamá de la figura pública, Carmen Valdiri.