Lowe León podrá realizar prueba de ADN a Adhara, hija de Andrea Valdiri

Cuando Andrea Valdiri y Lowe León decidieron terminar su relación, no quedaron en muy buenos términos, pues a través de sus redes sociales comenzaron a lanzarse indirectas. En ese momento, la bailarina barranquillera estaba embarazada de Adhara, su hija menor.

Te puede interesar: Así evaden Andrea Valdiri y Felipe Saruma la polémica con Lowe León

Desde entonces, el cantante comenzó una lucha legal por la paternidad de la niña, a quien todavía no conoce personalmente. Hace varios meses, el artista le pidió a la empresaria una prueba de ADN para verificar si él es el padre o no de la pequeña, con el fin, según él, de favorecer los derechos de la niña en caso de que ella fuera su hija.

Vea también: Lowe León sobre cómo Felipe Saruma es con Adhara: “está haciendo un rol increíble”

A través de su abogado Mauricio Cuello Fernández, León ha sido enfático en aclarar que nunca ha evadido su responsabilidad como padre. “Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”, dijo en algún momento el cantante a través de una entrevista.

Jueza autorizó prueba de ADN a Adhara

En las últimas horas, el abogado de Lowe expresó públicamente que se ordenó realizar la prueba de paternidad. “Celebramos la providencia judicial proferida por un honorable juez de la República, mediante la cual decretaron la práctica de la prueba de ADN entre mi cliente Lowe León y su pequeña hija”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de un comunicado de prensa que compartió el cantante a través de sus redes sociales se lee: “hoy no solamente es un logro para mi defendido Lowe León y la justicia Colombiana, sino un acto de justicia para su pequeña hija. Les queremos informar que nuestra actitud dentro del proceso judicial, será plenamente conciliadora, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el proceso pueda llevarse en total armonía y con la mayor celeridad posible, no pretendemos oponernos a ninguno de los procedimientos ni pruebas decretadas dentro del proceso judicial”.

¿Lowe León se convertirá en padre nuevamente?

Hace unos días, se comenzó a rumorar que el ex de Andrea Valdiri, y su esposa Liceth Córdoba estarían esperando su segundo hijo. Todo surgió porque en una fiesta, se le veía una aparente barriguita que se asomaba por el vestido de Liceth.

Te puede interesar: “Mi bebé está bien” Luisa Fernanda dio parte de tranquilidad al ser hospitalizada

Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir esos rumores a través de sus redes sociales. “Gracias por sus mensajes bonitos y felicitaciones por un segundo embarazo. Pero, no estoy embarazada, es el cuerpo de una mujer que hace ocho meses dio vida”, aseguró.