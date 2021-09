Imágenes. Esta actriz británica será Mariah Carey en Luis Miguel la serie

Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron a finales de los 90 en Aspen, Colorado y fueron novios durante de tres años. Su romance se convirtió en uno de los más sonados de la farándula, pese a que la pareja no daba declaraciones sobre su vida privada. Después de pasearse por alfombras rojas, fiestas y eventos, la pareja de repente rompió. Se especuló que fue por una infidelidad de la artista con Eric Benét, ex esposo de Halle Berry, que el ídolo nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano no habría podido tolerar, pero en realidad, el amorío nunca se confirmó. Se dijo también que la cantante sufrió de una profunda depresión cuando se produjo el rompimiento, incluso ella menciona duros episodios en su libro autobiográfico. Allí también reveló que la primera vez que se vio con el llamado Sol de México fue algo incómoda, pero luego surgió una atracción muy fuerte.

La serie, que cuenta la vida del cantante mexicano y que el próximo 28 de octubre estrenará su última temporada por Netflix, tendrá los acontecimientos relacionados con el idilio y una actriz británica le dará vida a Mariah Carey. Se trata de Jade Ewen, intérprete inglesa con ascendencia jamaiquina, de 33 años, que actúa, canta y baila, y quien no ha ocultado se emoción de interpretar a Mariah Carey. “Mi ídolo absoluto. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué reina absoluta!”, escribió en su publicación de Instagram, a la que Diego Boneta le dio like. También compartió un primer adelanto de la temporada.

En la última temporada de la serie también estarán talentos como Carlos Ponce como Miguel; Mauricio Abad como Sergio y Antonio Mauri como Julián.

