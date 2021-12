Increíble, esta fue la predicción de Vicente Fernández en Colombia sobre su muerte

La muerte de Vicente Fernández conmocionó al mundo entero. Desde agosto, el artista mexicano venía luchando por su vida luego de sufrir una caída en su rancho Los tres potrillos, desencadenándole una serie de problemas de salud que lo tuvieron en terapia intensiva. El cantante del pueblo falleció el domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m.

Cuando el Charro de Huentitán visitó por primera vez a Colombia, en el año 1980, ofreció algunas entrevistas a los medios de comunicación para hablar de su gira y de algunos detalles de su vida privada. En diálogo con Jorge Barón, Vicente Fernández explicó las razones del por qué no había venido antes al país. “A mí lo que me interesa en las giras es el éxito artístico no el económico, entonces mientras no conocía a un empresario que tuviera bastante experiencia no quise aceptar... Había mucha gente que decía que si yo no quería venir a Colombia, mentira, lo que pasa es que yo quería venir en una gira bien hecha, a mí no me importa venir y trabajar demasiado.”

Asimismo, el artista contó que algunas personas criticaron su venida a Colombia, pues en ese momento, el país estaba atravesando una temporada de temblores. Ante eso, ‘Chente’ habló de la muerte y paradójicamente, predijo la suya. “Mucha gente me decía ‘¿Vas a ir a Colombia con los temblores?’. Bueno, pues tiembla en todas partes. Yo me voy a morir el día que Dios quiera, si me toca morirme en Colombia bueno pues ni modo y me puede tocar en México o en cualquier otra parte. Hasta de una caída, de un tropezón se puede uno morir. Yo creo mucho en el destino y de allá arriba es de donde se dice la última palabra así es que a mí los temblores me tienen sin cuidado, a diario ando temblando de nervios así es que un temblor más un temblor menos”. Esas declaraciones se hicieron virales en las últimas horas, pues tal como lo mencionó, su salud se comenzó a deteriorar a raíz de la caída que sufrió hace unos meses.

