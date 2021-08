¡Insólito! María Fernanda Yepes y por qué casi no gana el papel de Rosario Tijeras

Rosario Tijeras, narra la historia de una mujer de un barrio marginal que se enfrenta a situaciones muy difíciles en su diario vivir y, además, se enamora de dos jóvenes muy atractivos y adinerados. La telenovela fue protagonizada por María Fernanda Yepes, Sebastián Martínez y Andrés Sandoval.

Debido a su reestreno, algunos de los actores que hicieron parte de la producción, se reencontraron a través de un live en Instagram para recordar la experiencia de haber grabado juntos la serie. Emilio Echegaray interpretado por Sebastián Martínez, ‘El Cachi’ por Alejandro Aguilar, Natalia Jerez, que le dio vida a Paula Restrepo y, por supuesto su protagonista, revelaron algunos detalles desconocidos de las grabaciones.

María Fernanda Yepes, por ejemplo, contó que en un inicio los productores no estaban completamente convencidos de entregarle el papel protagónico. Ella acababa de interpretar a ‘La Diabla’ en Sin senos no hay paraíso, cuando le comentó a su mánager sobre el deseo de encarnar a Rosario Tijeras, pues desde que era una adolescente quedó encantada con la trama cuando leyó el libro. Sin embargo, ese sueño por poco no se le hace realidad.

“Cuando supe que iban a hacer esta historia yo le dije a mi mánager y él me respondió: ‘no, ya te presenté, pero no quedaste porque estás muy vieja’”, dijo la actriz en medio de la charla con sus colegas. Para ese entonces, la paisa tenía 28 años y la intención del director era que ese personaje fuera interpretado por una actriz mucho menor que más adelante pudieran transformar para darle un aspecto más maduro. “Yo les volteé la ecuación y les dije: ‘pero es que yo me veo muy chiquita en cámara’ (...) Entonces terminé colándome en el casting y fui ese día a hacerme una hidratación facial para verme más joven, le pedí el uniforme del colegio a la hija de una amiga y ya, me fui así”, contó.

El actor Sebastián Martínez agregó que Yepes se ‘guerreó’ el papel, pues ya tenían escogida a la actriz que protagonizaría la serie. “Ya tenían a una Rosario pero yo me lo gané con empuje y con esa escena en la que aparezco gritando ‘minutos, minutos...’, yo creo que esa fue”, aseguró.