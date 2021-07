Carlos Torres de ‘La Reina del Flow’, revela cómo se hacen la escenas de cama

Te puede interesar: Los secretos de Sara Corrales para tener un cuerpo de infarto

Carlos Torres, ha ganado fama y popularidad gracias a los diversos personajes que ha realizado en producciones como Amar y Vivir, Francisco el matemático, Sala de urgencias y La ley del corazón, entre otras. Su personaje de Charlie Flow en La Reina del Flow 2, se ha robado las miradas de todas de sus seguidoras.

En su cuenta de Instagram acostumbra a publicar detalles de las producciones en las que trabaja, lo que sucede tras bambalinas y también ‘secreticos’ de su vida personal, así que aprovechó un rato libre para conversar con sus seguidores a través de la típica dinámica de la ‘cajita’ de preguntas y respuestas. El barranquillero despejó varias dudas, entre ellas, la de un usuario que le preguntó “¿son difíciles las escenas de cama?”

“Muy difícil, porque uno siempre está nervioso, incómodo, cuidando que no se nos vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza... son super incómodas esas escenas”, dijo el actor, asegurando que ese tipo de escenas resultan muy complejas de hacer, pese a que, a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido que hacer varias.

Entre otras cosas, también le preguntaron si esas escenas las graban sin ningún tipo de prenda de vestir, como se observa al aire.

“No puedo hablar por todos mis compañeros, pero en mi caso personal no, nunca, ni tampoco he tenido una compañera con quien me haya tocado completamente desnuda, siempre hay algo que nos protege y nos tapa. Además, nos acomodamos de cierta manera para que no se vean”, aseguró.

Aprovechando que el artista estaba respondiendo varias preguntas, sus seguidores también le preguntaron cómo fue su primer beso en televisión, cuando debutó en Padres e hijos. “Mi primer beso tuvo que ser en ‘Padres e hijos’, definitivamente (...) Y no lo recuerdo, pero yo creo que estaba muy nervioso, uno ni abría la boca”, afirmó.