Iván Lalinde confesó su edad ¡Y no es la que aparece en internet!

Los televidentes no se despegan de Iván Lalinde desde que el presentador es una de las nuevas caras de La Voz Kids 2022. Contrario a su vida profesional, es poco lo que el paisa revela de su intimidad, pero recientemente fue noticia por una entrevista que concedió y allí contó ciertas cosas de su intimidad.

Iván Lalinde confesó su verdadera edad ¡Y no es la que aparece en internet!

El presentador de La Voz Kids de Caracol, que lleva más de 20 años en la televisión, habló con Pulzo, y entre risas, confesó una particular situación que afronta constantemente por culpa de internet. Cuando sus seguidores buscan la edad del paisa, encuentran que para este año tendría 44 años, él mismo se encargó de desmentirlo.

“Nací el 3 de marzo de 1974, en 2022 cumplí 48 años, aunque dicen que tengo 44″, dijo la celebridad oriunda de Medellín. En la misma entrevista habló sobre su vida personal, de la que poco o casi nada habla en sus redes sociales.

¿Quién es la pareja de Iván Lalinde?

Es una pregunta que se hacen sus seguidores desde hace muchos años, y que probablemente seguirán haciéndosela porque el presentador no duda en mantener los detalles de su vida sentimental lejos del ojo público.

“Tengo mi pareja. Estoy enamoradísimo; llevamos 17 años. Yo respeto mucho la vida privada mía, la de mi círculo y la de mi familia. Entonces, yo digo: ‘Es que yo hablo es de mi trabajo, yo no hablo de mi vida’. Y no es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal, que no le veo importancia para volverlo público” explicó el paisa en la misma entrevista a Pulzo.