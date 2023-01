Iván Lalinde regresa a ‘Día a Día’ después de muerte de su madre. “No es fácil”

Iván Lalinde enfrenta el duelo de la partida de su progenitora, doña Teresa Gallego de Gallego, de 92 años. La noticia se conoció el pasado 22 de diciembre cuando, ante la ausencia de Lalinde en Día a Día, las presentadoras del matutino de Caracol enviaron sus condolencias a su amigo y el resto de su familia.

Días después, el presentador reapareció en redes y habló que desde la playa se encontraba haciendo su duelo y recordando buenos momentos que vivió junto a Teresa Gallego de Lalinde. Colegas y amigos de la farándula como Laura Acuña, Carlos Calero y otros reaccionaron y enviaron mensajes de apoyo al paisa.

‘Doña Tere’, madre del presentador de Día a Día, falleció a sus 92 años después de batallar contra el Alzheimer. Foto: Instagram - Instagram

Iván Lalinde reveló cómo afronta su duelo

El también anfitrión de La Voz Kids y La Voz Kids Senior inició la semana y el año contándole a sus 740 mil seguidores en Instagram que se reincorporaba a sus funciones laborales a partir de hoy. Durante años, Lalinde ha demostrado lo madrugador que es, además de lo mucho que disfruta entrenar en el gimnasio desde temprano.

En su saludo mañanero, prometió a sus fanáticos contarles más adelante cómo sigue avanzando en su proceso de duelo. “Hoy empezamos otra vez en la cotidianidad y quería decirles que por aquí vuelvo, esta semana les contaré parte de este proceso que se está viviendo de desapego, de despedida de la mamá que no es fácil, me he tomado mi tiempo, creo que es importante y sé que hago esto porque a muchas personas les llega, porque muchos han tenido pérdidas de familiares o de amigos y les da muy duro. Hay que hacer un proceso, yo he tenido ya experiencia en eso, pero la mamá es la mamá, es diferente”, dijo.

