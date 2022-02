J Balvin se desahoga e implora perdón. Fuertes confesiones a ritmo de Rock.

“Tengo una depresión que no tiene solución” (…) “¿De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de cien mil hectáreas y una vida millonaria? Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío, ni el hombre que mi mujer siempre ha querido”. Con estas fuertes declaraciones J Balvin se desahogó esta semana revelando detalles íntimos de su vida y sus sentimientos, dejando en evidencia que más allá de toda la popularidad y riqueza que le ha dejado el ser una estrella global de la música, está lejos de alcanzar la felicidad.

Estas frases son parte de la nueva canción autobiográfica de J Balvin titulada ‘Niño Soñador’, la cual hizo a ritmo de rock con una fusión y fraseo urbano, algo innovador en su música. Tras una letra que inicia de manera contundente y luego de detallar sus múltiples posesiones materiales, como son los autos, las joyas, los relojes de diamantes, el yate, el avión y las mansiones, continúa declarando que daría todo eso a cambio de la salud de su madre, doña Alba Mery Balvin, quien esta semana entró a Cuidados Intensivos a causa del Covid-19.

En el coro y al final del tema, el cantante paisa pide perdón al que él mismo llama ‘el yo de antes’, o su niño soñador. “Porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante”, finaliza el artista, que, además, confiesa que hizo esta canción no para que ‘pegara’ ni fuera un éxito, sino solo como herramienta para desahogarse. Mira el video y lee su impactante letra continuación:

J Balvin - Niño Soñador (Official Video)

LETRA COMPLETA DE ‘NIÑO SOÑADOR’ DE J BALVIN

Tengo una vida que cualquiera desearía

Diez Ferraris en la cochera y en el cuarto una joyería

Tengo un reloj con más diamantes que una mina

Tengo un yate que ni navega y tengo el mar como piscina (Wuh), yeah

En la tierra una mansión, pero vivo en un avión

Fingiendo tocar el cielo

También yo tengo una depresión que no tiene solución

Y con todo lo que tengo

Quiero pedir perdón, especialmente al yo de ante’, yeah

Porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante, yeah

Quiero pedirle perdón al niño soñador de ante’, yeah

Que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante, yeah

¿De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria

La casa de cien mil hectárea’ y una vida millonaria?

Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío

Ni el hombre que mi mujer siempre ha querido

No soy mal agradecido, pero to’ lo cambiaría (Ah)

Por la salud de mamá, pa’ que me dure to’a la vida

Y sé que estoy en deuda con ustedes

Pero por mi país yo he hecho cosa’ que nunca mostré las rede’

Hasta la fecha (Wuh), yeah

Que no sepa tu mano izquierda lo que hace’ con la derecha

Puede’ hacer mil cosa’ buena’, pero con una mal hecha

El que me quiere ver caído se aprovecha

Y me tira la mala, la mala y normal

Yo soy de carne y hueso y me puedo equivocar

Esta canción no la hice pa’ que vaya a pegar (Pegar)

Es que me quería desahogar

Quiero pedir perdón, especialmente al yo de ante’, yeah

Porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante, yeah

Quiero pedirle perdón al niño soñador de ante’, yeah

Que no quería ser el centro de atención, solo quería ser cantante, yeah, yeah

Yeah, ah-ah

Ey, yeah-yeah-yeah

Ah-ah

Ey, yeah-yeah-yeah

Ah-ah

