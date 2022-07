“Se me va a explotar el corazón” J Balvin emocionado porque su hijo ya dice “papá”

A pesar de lo discreto que procura ser con el contenido relacionado a su único hijo Río , J Balvin no deja de derretir corazones con su nueva faceta como padre.

Te puede interesar: J Balvin celebró el Día del padre con fotos inéditas de su hijo Río

El paisa, que disfruta de su exitosa carrera y con su música viaja por el mundo entero, se siente orgulloso de la familia que ha construido con su pareja Valentina Ferrer , la argentina con quien tuvo su primer hijo, a quien llamó Río.

Con la misma emoción que tuvo cuando anunció el nacimiento de Río, o cuando expresó su felicidad por celebrar su primer Día del padre; J Balvin compartió con sus seguidores que su hijo, quien en junio cumplió su primer año, dijo por primera vez la palabra papá.

Vea también: ¡Pillados! Lina Tejeiro y Juan Duque se despiden con besos en pleno aeropuerto

J Balvin se perdió la primera vez de su hijo diciendo “papá”, pero lo vio en video

El cantante, que no para de acumular éxitos con sus canciones y conciertos con boletería agotada, no aguantó la emoción en redes sociales y contó las buenas nuevas.

Como cualquier papá orgulloso, J Balvin publicó que Río ya dijo su primera palabra para él. “Mi hijo me acaba de decir papá, pero no estoy me mandó un video, se me va a explotar el corazón, qué chimba” dijo el reguetonero en Instagram. Era tanta la alegría, que al músico hasta se le dificultó hablar despacio.

No te pierdas más noticias de la farándula

Balvin también mostró el video donde se ve al pequeño gateando y diciendo con claridad la palabra papá.