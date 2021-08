Jennifer Garner, ´la perfecta ex´ de Ben Affleck

Desde 2001, cuando se conocieron durante el rodaje de Pearl Harbor, las vidas de Jennifer Garner y de Ben Affleck quedaron unidas para siempre. filmaron juntos Daredevil, en 2003, y un año después, en septiembre, comenzaron a salir. La actriz ya estaba divorciada, y Ben había roto su relación con Jennifer López. Se comprometieron casi de inmediato, y se casaron, en secreto, en las islas Turcos y Caicos, el 29 de junio de 2005. Anunciaron que estaban esperando a su primera hija, Violet, quien nació en noviembre de ese año. Conformaron un gran equipo, integrado también por Seraphina, de 12 años, y Samuel, de 9. Después de 10 años, en 2015, confirmaron su separación. Su divorcio finalizó 3 años después.

Ben admitió, en entrevista con el New York Times, que terminar su matrimonio con Jennifer fue una de las peores decisiones. “De lo que más me arrepiento en mi vida es de este divorcio¨. Su relación a partir de ese momento se basó en el cuidado de sus tres hijos, pero Garner, quien aseguró en su momento que la separación acababa con su sueño de bailar con su esposo en el matrimonio de su hija, siguió siendo la incondicional de su ex.

Fe inquebrantable

En las caídas de Ben Jennifer ha estado a su lado: en agosto del 2018 no sólo le rogó para que entrara en un programa de desintoxicación, sino que lo acompañó al lugar. Su apoyo no terminó ahí, pues cuando Ben comenzó la filmación de The Way Back tuvo una recaída y tuvo que ir a rehabilitación. Era incierto si seguía en el proyecto, y tanto el estudio como el director, Gavin O´Connor, pensaban que debía salir del filme, pero la ex abogó por él, según le contó Gavin a la revista 34th Street. “Fue Jennifer Garner la que me llamó y me dijo que cuando él se había ido a rehabilitación se había llevado consigo una pelota de baloncesto. Y ella añadió: ‘Gavin, te lo ruego, no des por perdida la película, él realmente quiere hacerla´”.

Por estas y más razones, Ben está muy agradecido con Jennifer, quien, se ha dicho, que está feliz cuando su ex lo está. Para el actor es muy importante que la armonía que tiene con Garner y sus hijos se mantenga, así que siempre ha buscado, ´su bendición´ para sus relaciones amorosas. Sucedió con la actriz Ana de Armas, y ahora, con Jennifer López, con quien volvió después de 17 años. Se dice que Jennifer ya dio su ´aprobación´, y sus hijos ya se han reunido tanto con Jlo como con sus mellizos, pues con estos últimos disfrutaron en Universal Studios en Hollywood.