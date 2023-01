Jeremy Renner: edad, esposa, accidente y más del actor de ‘Avengers’

Ocho días antes de su cumpleaños, el actor Jeremy Renner causó alarma entre sus seguidores, que se enteraron del grave accidente que sufrió, el cual fue ocasionado por una fuerte tormenta de nieve en el condado de Washoe. Su representante comunicó la noticia sin dar muchos detalles más que “Podemos confirmar que Jeremy Renner se encuentra en estado crítico pero estable a causa de las lesiones tras sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve. Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”.

Con el pasar de los días, se ha ido conociendo más información acerca de su estado, y el mismo intérprete de ‘Ojo de Halcón’ de Avengers, reapareció en sus redes sociales para dar un parte de tranquilidad sobre su estado de salud y agradecer por los mensajes de apoyo.

Jeremy Renner publicó una fotografía de su estado tras el accidente que tuvo con una máquina para retirar nieve. Foto: Instagram Jeremy Renner

¿Qué le pasó a Jeremy Renner?

Después de muchas especulaciones sobre el accidente del actor, el aguacil del condado de Nevada, lugar donde sucedió el hecho, confirmó que el incidente ocurrió mientras el famoso ayudaba a un miembro de la familia a desatascar un vehículo obstruido por la nieve. “Utilizó un equipo de remoción de nieve extremadamente grande, y después de remolcar con éxito su vehículo personal desde su ubicación atascada, el señor Renner salió de su vehículo quitanieves para hablar con un familiar. En este punto, se observa que el quitanieves comenzó a rodar. En un esfuerzo por detener el ‘pistenbully’ el señor intenta volver para sentarse en el asiento del conductor, pero es atropellado por la maquinaria pesada”, reveló.

Los representantes del californiano hablaron sobre sus lesiones y la evolución de su salud. “Podemos confirmar que Jeremy sufrió́ un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas y se sometió́ a una cirugía hoy, 2 de enero de 2023. Regresó de la cirugía y permanece en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico pero estable”. Ahora, Jeremy volvió a compartir, con sus 19.2 millones de seguidores en Instagram, varios momentos de su recuperación. En un video documentó el momento en que su mamá le masajeaba la cabeza. “Un DÍA en la UCI “no muy bueno”, se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá, muchas gracias”.

¿Cuántos años tiene Jeremy Renner?

Jeremy Lee Renner nació un día como hoy, 7 de enero, en 1971, en Modesto, California. Es el primogénito del matrimonio de Lee Renner y Valerie Tague, quienes tuvieron siete hijos. Mucho antes de interesarse en el cine e interpretar uno de sus primeros papeles, que fue bien recibido por la crítica, en el filme independiente Dahmer, en 2002, se inclinó por la música y aprendió a tocar tres instrumentos: piano, guitarra y batería. El actor de Marvel celebra hoy sus 52 años, recibiendo todo el cariño de su familia y de sus fanáticos en el mundo.

¿Qué hubo entre Jeremy Renner y Jessica Cediel?

Hace ocho años, el actor y la actual presentadora de La Descarga, el templo de la música, interactuaron profesionalmente, pero los rumores de una posible relación empezaron cuando se conocieron varias imágenes donde aparecían juntos. Según lo publicado, los famosos se habrían cruzado por primera vez en 2015, cuando la colombiana era reportera del programa de Univisión, Sal y pimienta y lo entrevistó a propósito de la película Mission: Impossible: Rogue Nation.

Después que la bogotana publicó, en las redes, su primera foto con el actor, surgió el rumor de un supuesto romance entre ellos, además se dijo, en su momento, que uno de los actores que entrevistó Jessica en esa ocasión, había solicitado su número telefónico. Al respecto, Cediel no dio más detalles. Hasta el momento no se sabe si la relación entre Jessica Cediel y Jeremy Renner fue solo profesional, pero la mayoría de los fanáticos aseguran que hubo un vínculo romántico. Después de esos días no se les volvió a ver juntos.

¿Quién es la esposa de Jeremy Renner?

Tras el accidente, los pocos que se han mostrado visitando y apoyando a la celebridad en la clínica, no es nadie más que su familia. El estadounidense protagonizó, antes de casarse, varios y breves romances con otras famosas. Las más sonados, en su momento, fueron con Rashida Jones, en 1995 y con Jes Macallan desde mediados del 2005 hasta noviembre del 2009. En 2011, Renner formalizó su relación con Sonni Pacheco, y en 2013 nació su hija, a quien llamaron Ava Berlin. Se casaron en enero del 2014 y se divorciaron en noviembre del mismo año.