¿Jessi Uribe tendrá un hijo con Paola Jara? Esto dijo

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. Hace un mes sellaron su amor en una ceremonia religiosa en Medellín y, posteriormente, se fueron a Dubái a disfrutar de una lujosa luna de miel.

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de Paola Jara con la familia y los hijos de Jessi Uribe?

Los intérpretes de Como si nada llegaron hace unos días y retomaron inmediatamente sus compromisos laborales. Ahora que están casados, sus seguidores siguen insistiendo con más frecuencia sobre el tema de los hijos. ¿Será que piensan agrandar la familia?

¿Jessi Uribe y Paola Jara quieren agrandar la familia?

En una reciente entrevista con el programa La Red, el artista santandereano, quien tiene 4 hijos de su primer matrimonio, habló de los planes con su ahora esposa Paola Jara, entre ellos, sobre la posibilidad de convertirse en padre nuevamente. “Tengo 4 hijos, pero si ella quiere, estoy listo. Será cuando Dios quiera”, dijo el artista.

Recordemos que, hace un tiempo, Paola Jara confesó que no quería tener hijos, al menos no por el momento. Sin embargo, después dijo a través de sus redes sociales que no cerraba del todo la puerta de convertirse en madre por primera vez. “Prefiero no dar un no rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”.

Te puede interesar: Paola Jara: Antes y después de sus cirugías

A través de las redes sociales, se ha podido evidenciar que Paola Jara sostiene una buena relación con los cuatro hijos de Jessi Uribe. De hecho, han compartido momentos muy especiales juntos, como toda una familia.

Por ahora, los artistas de música popular están enfocados en disfrutar su etapa como casados, además de continuar con sus giras nacionales e internacionales. “La paso delicioso con ella, no solo como pareja sino también como mi compañera de escenario. Cuando la veo en el ‘show’ y se transforma me enamoro más. Somos esposos, pero quiero ser novio de ella toda la vida”, aseguró Jessi Uribe en diálogo con La Red.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí