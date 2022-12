Jessica Cediel de ‘La Descarga’ se mostró sin filtro ni maquillaje: “no critiquen”

Jessica Cediel continúa de vacaciones y disfrutando de los paisajes del país norteamericano, donde, según los rumores, estaría muy bien acompañada del productor musical y amigo de Karol G, Ovy On The Drums. La actual presentadora de La Descarga, el templo de la música se volvió a sincerar con sus 9.7 millones de seguidores en Instagram y reveló un detalle poco conocido de su rostro.

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, y con otros temas de salud, la bogotana de 40 años se mostró ‘al natural’ y se anticipó a las críticas que, inevitablemente, también hacen parte de su día a día en redes sociales.

Jessica Cediel mostró su cara ‘al natural’

La presentadora, también recordada por su paso por Muy Buenos Días, se tomó un tiempo de sus vacaciones para mostrarse sin filtros ni maquillaje. Con el sol del día, grabó su rostro y contó a sus seguidores cómo luce en el día a día.

“Miren las manchas niñas, vean, mis vacaciones, mi piel es así, manchada, esto soy yo sin filtro ni maquillaje, esto tiene solo protector solar con un poquito de color, no me las tapé”, dijo la bogotana muestras acercaba la cámara a la piel de su rostro y luego escribió un mensaje de amor propio y anticipados a las críticas de sus ‘haters’. “Así soy para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener piel perfecta es perfecto”, expresó.