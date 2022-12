‘La Descarga’: El pasado poco conocido de Gusi y Santiago Cruz

Las emociones siguen a flor de piel en la nueva etapa de La Descarga, el templo de la música. En el capítulo más reciente, Gusi fue el último mentor en mostrar su talento sobre el Tocadiscos al interpretar cinco canciones diferentes con algunos integrantes de su equipo. En la etapa de ‘La Prueba’, el cantautor y sus colegas Marbelle, Maía y Santiago Cruz cantarán a dúo con los once participantes de sus equipos. Dos de cada grupo quedarán en riesgo y uno por cada equipo, será eliminado de la competencia.

En el derroche de música que se vivió en el programa, el cantante, nacido en Venezuela, recorrió diferentes ritmos y puso a bailar a sus colegas y televidentes. En las cinco veces que cantó, pasó por géneros como la salsa, ranchera y boleros. En la memoria del público quedó el emotivo momento que compartió con su amigo Santiago Cruz.

Gusi lloró al recordar el apoyo que tuvo de Santiago Cruz cuando no era famoso

La escena donde ambos mentores se conmovieron ocurrió en una de las primeras interpretaciones de Gusi. Junto a Byordy, el mentor cantó Flor pálida, e hizo bailar a sus compañeros al ritmo de la salsa. Después de los ‘piropos’ de Marbelle para su compañero, el discurso de Santiago Cruz los conmovió a todos.

“Yo no bailo y fui el primero en pararme a bailar. Vecino, me emociona porque lo hablábamos en estos días con Gusi, yo lo recibí peladito, en una tarima, hace muchos años, me emociona”, dijo el ibaguereño con voz entrecortada y los ojos llenos. El homenajeado le dedicó también unas sentidas palabras de agradecimiento, y reveló detalles de su pasado que pocos seguidores conocían.

“Él sabe que tengo mucha gratitud, esta es una bonita manera de resaltar el trabajo que hizo Santiago en mí, porque muchos de ustedes quizás no saben que Santiago fue mi mentor en mi vida como artista cuando estaba empezando. Él tenía un sitio muy bacano, donde escuchábamos música, donde iban los mejores músicos, y yo tuve la oportunidad de cantar ahí. Santiago me abrió la puerta de ese lugar para poder llegarle a muchísima gente que pasó por ahí, a compartir con muchos músicos que, incluso varios de ellos también están aquí. Yo estaba al mismo tiempo estudiando música, entonces era estudiar música en la universidad formal como lo quería mi mamá, yo te dije que lo iba a cumplir, pero al mismo tiempo estaba en la otra universidad de la vida que es la calle, gracias Santi por esa oportunidad, por ser mi primer mentor y aquí estamos siguiendo el camino”, contó y emocionó aún más a su amigo quien no pudo seguir hablando por las lágrimas.