Jhon Álex Castaño superó enfermedad y así luce su cuerpo ahora

En ocasiones, los cantantes en tarima se toman uno que otro trago para animarse, pero Jhon Álex Castaño no podrá hacerlo. Desde mediados del año pasado, el cantante de música popular tuvo que alejarse permanentemente del licor, pues por lo que se ha podido conocer, padece problemas de tiroides, sumados a unos desbalances en el azúcar. Por esta situación de salud, el intérprete de Lo tengo todo tuvo que dejar de lado todo lo que contenga dulce.

“Ya tengo 40 años, a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterado el tema del azúcar”, dijo el año pasado a través de sus redes sociales.

En este tiempo, el ‘rey del chupe’ ha presentado un evidente aumento de peso, por cuenta de los problemas de esta glándula. Eso hizo que la liposucción que se había realizado hace unos años, se perdiera. Lo mismo pasó con la marcación abdominal, de la cual ya no queda ni el rastro.

Así luce Jhon Álex Castaño con unos kilos de más

Después de varios meses en tratamiento médico, el intérprete de Borracho te llamo reapareció en sus redes sociales para contar que se ha venido recuperando satisfactoriamente, y que comenzará una nueva rutina de ejercicio y alimentación para volver a tener el cuerpo de antes.

“Familia estoy muy feliz, como he venido chicaneando y hablando, me estoy aliviando, no puedo beber en años, pero me estoy aliviando que es lo importante, gloria a Dios”, dijo. Enseguida se quitó la camiseta que tenía y mostró su abdomen para dejar en evidencia cómo luce actualmente y más adelante hacer la comparación.