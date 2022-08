John Jairo Rivera, famoso en el mundo de la música como Jhonny Rivera , es uno de los intérpretes más importantes de la música popular. En varias ocasiones, el artista de 48 años le ha revelado a sus fanáticos el difícil camino que ha transitado para triunfar en la música. El intérprete de Mejor solito tuvo que empezar desde cero, pues en sus inicios, el pereirano, además, ni siquiera contaba con un trabajo formal.

El intérprete de Soy soltero utilizó sus redes sociales para revelar la clave de su éxito. Este secreto le ha funcionado siempre, y ha visto el resultado en la música cuando, hace dos décadas, alcanzó el reconocimiento nacional, después de haber iniciado cantado en bares de la vereda Pérez, en Arabia, Pereira.

Jhonny Rivera reveló su clave del éxito ¿Cuál es?

En una dinámica de preguntas con sus tres millones de seguidores en Instagram, al papá de Andy Rivera le preguntaron sobre su clave para tener éxito en la vida.

Contrario a lo que muchos pudieron imaginar, el artista no respondió con un consejo muy elaborado ni enfocado en la música, pero sí muy valioso para todos los aspectos de la vida. “A mí me ha funcionado una cosa: madrugar, cuando uno se levanta a las once de la mañana ya perdió medio día y se le va el día en nada y se le van los días en nada y se le va la vida en nada, madrugue más bien”, aconsejó de manera contundentemente.