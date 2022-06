Jhonny Rivera: Vendedor ambulante y cantante de fincas, el inicio de su carrera

El cantante de música popular Jhonny Rivera no para de conquistar más fanáticos de la música popular.

A John Jairo Rivera le tocó empezar desde abajo cuando ni siquiera contaba con un trabajo formal.

Te puede interesar: Los días de Luisa Fernanda W antes de ser famosa: atendía almacenes y peluquerías

Mucho antes de ganar premios y de compartir escenarios con figuras de talla internacional como Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Ana Gabriel, Marc Anthony o Jorge Celedón , a John Jairo Rivera, conocido en el mundo artístico como Jhonny Rivera, le tocó empezar desde abajo cuando ni siquiera contaba con un trabajo formal.

El pereirano, tercero de cuatro hijos, creció en una familia campesina. A los 17 años quiso probar suerte en la capital de Colombia y partió de su vereda Pérez, en Arabia, Pereira, hasta Bogotá. Aunque tocó muchas puertas, solo logró conseguir un trabajo en carpintería que lo desgastó rápidamente y obligó a regresar al campo.

Vea también: Llegadas en taxi, amigo cómplice y otros trucos de Piqué para engañar a Shakira

Jhonny Rivera: De vendedor ambulante a cantar en fincas

En su vereda la situación no mejoró. Intentó trabajar como vendedor ambulante, pero donde guardaba su mercancía conoció una cantina. “Un día estaba el sitio lleno y el muchacho que atendía ahí me dijo que yo cantaba muy bueno, canté y me aplaudieron” recordó Jhonny Rivera en su visita al Desafío The Box 2022.

Descubrió que podía realmente dedicarse a la música cuando, después de tomar el micrófono en un evento en su pueblo, escuchó los gritos de emoción del público. “El dueño del negocio a los días me dijo: oiga hermano todo el pueblo está hablando que usted canta muy bueno, yo le pago, consígase esas pistas y yo lo contrato” siguió narrando el cantante, que en su momento recibió como pago 35 mil pesos.

Te puede interesar: Lina Tejeiro reveló cómo superó su peor tusa

Ahí inició todo, en su vereda, pues muchos dueños de fincas y empresarios lo empezaron a llamar para cantar en sus eventos privados. De ahí en adelante Jhonny Rivera nunca paró.

Una vivencia personal lanzó al éxito a Jhonny Rivera

Paralelo a su éxito en su pueblo natal, la vida le dio otro duro golpe, pues su novia e hijo se fueron a España y Jhonny entró en una depresión que sólo pudo vencer componiendo su primera canción. Ese tema lo lanzó al éxito.

Vea también: Camilo y Evaluna comparten más imágenes inéditas de Índigo

Luego llegaron sus famosas canciones de la década de los 2000, con Soy soltero y Mejor solito. El cantante obtuvo Premios Nuestra Tierra y hasta ahora ha realizado más de 12 giras por Colombia, España, Estados Unidos y Ecuador.

No te pierdas: Yailin, ‘La más viral’, fue elegida como una de las mujeres más bellas

Con 50 años, Jhonny Rivera no solo conquista seguidores por su música, más de una fanática se deja atraer por la soltería del papá de Andy Rivera y no se pierden ningún paso del pereirano.